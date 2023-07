Miami - Priamy kop ako z ríše snov! Lionel Messi ohúril celú Ameriku, no jeho premiéra sa stále nevyrovnala tomu, čo predviedol švédsky poloboh Zlatan Ibrahovimovič. Spoločne sa pozrieme na tie najpamätnejšie debuty v histórii futbalu!

Zahviezdiť hneď v prvom zápase v drese nového klubu je najlepší spôsob ako si získať na svoju stranu domácich fanúšikov. Presadiť sa pri svojej premiére dokážu väčšinou iba tie najväčšie futbalové hviezdy, no na druhej strane, ak sa vám debut nevydarí tak častokrát to môže znamenať, že okamžite sa objavíte na prednej strane médií, ktoré vám to dajú skutočne vyžrať! Argentínsky futbalový virtuóz Messi to zvládol skutočne bravúrne a v nadstavenom čase to nádherne zavesil do bránky tímu Cruz Azul. O najlepších debutoch vo futbalovej histórii si prečítajte tu!