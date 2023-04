LECCE - O piatkovom víťazstve futbalistov Neapola na pôde Lecce rozhodol vlastný gól domáceho Antonina Galla. SSC v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vyhral 2:1 a zvýšil náskok na čele tabuľky talianskej Serie A pred Laziom Rím na 19 bodov.

Gallo poslal do vlastnej brány center Maria Ruia v 64. minúte. Tesne pred bránou loptu nešťastne spracoval stehnom a zaskočil brankára Wladimira Falconeho. Ten podal vo zvyšku zápasu kvalitný výkon a niekoľkokrát podržal svoj tím, no na šiestej prehre Lecce za sebou to nič nezmenilo. Okrem Galla ho prekonal len kapitán hostí Giovanni Di Lorenzo, ktorý poslal Neapol do vedenia prudkou hlavičkou v 18. minúte. O vyrovnanie sa po prestávke postaral Federico Di Francesco, ktorý vsietil svoj druhý gól v sezóne a prvý v podaní Lecce od polovice februára.

"Po prehre s Milánom nebolo ľahké dosiahnuť dnešný výsledok. Priniesol nám pokoj pred ďalšími zápasmi," citovala webstránka DAZN trénera hostí Luciana Spallettiho. Jeho tím dosiahol siedmy triumf za sebou na ihrisku súperov napriek absencii najlepšieho strelca ligy Victora Osimhena. Pravdepodobne však prišiel aj o jeho náhradníka Giovanniho Simeoneho, ktorý odohral len 16 minút a striedal pre problémy so stehenným svalom.

"Osimhen chce hrať každý zápas, ale takéto situácie treba zvážiť dôkladne," povedal Spalletti ohľadom Osimhena. Nigérijčan by sa mohol vrátiť v prvom štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom sa SSC opäť stretne s AC Miláno. Duel na San Sire je na programe v stredu o 21.00 h. Najbližší ligový zápas čaká Neapol v sobotu proti Verone, pred druhým Laziom má náskok 19 bodov, pričom SSC odohrá ešte deväť zápasov do konca ročníka. Lazio má zápas k dobru, v sobotu nastúpi proti Juventusu Turín.