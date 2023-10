LONDÝN - Futbalisti Tottenhamu Hotspur sú v anglickej Premier League aj po siedmom kole bez prehry. V sobotu si pripísali cenný triumf nad FC Liverpool (2:1), no prispela k nemu aj závažná chyba rozhodcov. Tí v 34. minúte za bezgólového stavu neuznali Liverpoolu regulárny gól z kopačky Luisa Diaza a výrazne tak zasiahli do vývoja duelu. Riadiaci orgán rozhodcov v Anglicku (PGMOL) po stretnutí priznal zlyhanie ľudského faktora.

V inkriminovanom momente asistent rozhodcu po presnej strele Diaza nesprávne signalizoval ofsajd a jeho verdikt mal napraviť VAR. To sa však nestalo a hlavný arbiter Simon Hooper nariadil pokračovať v hre. V televíznom prenose navyše chýbali modrá a červená čiara, ktoré situáciu zvyčajne vyhodnocujú. "Išlo o jasnú chybu a po nej mala prísť intervencia zo strany VAR. Ten však nezasiahol," uviedli predstavitelia PGMOL s tým, že komisia vykoná dodatočné podrobné preskúmanie celej situácie. "Body za to nedostaneme, takže nám to nepomôže. Nikto neočakáva stopercentne správne rozhodnutia na ihrisku, ale všetci sme si mysleli, že keď príde VAR, môže to uľahčiť situáciu," hneval sa tréner "The Reds" Jürgen Klopp. "Boli to šialené rozhodnutia a naša prehra prišla po veľmi nespravodlivých verdiktoch."

Ešte pred gólom Diaza sa udial ďalší z kľúčových okamihov stretnutia. Červenú kartu videl po tvrdom zákroku hosťujúci stredopoliar Curtis Jones. Po desiatich minútach v početnej výhode poslal Spurs do vedenia kapitán Son Heung-min, ktorý sa presadil po spätnej prihrávke od Richarlisona. Tesne pred polčasovou prestávkou ešte dokázal vyrovnať na 1:1 holandský útočník Cody Gakpo. V druhom dejstve sa stupňoval tlak Tottenhamu, ktorý jasne dominoval aj v držaní lopty (73:27). Výrazne k tomu prispelo aj to, že hostia po dvoch žltých kartách pre Dioga Jotu v priebehu 120 sekúnd dohrávali od 69. minúty v deviatich. Liverpool dlho odolával, no cenný bod napokon nezískal.

V poslednej šiestej nadstavenej minúte poslal z pravej strany prudkú prihrávku na "päťku" Dejan Kulusevski a Joel Matip nešikovne upratal loptu za chrbát vlastného brankára. Tottenham sa od úvodu sezóny prezentuje atraktívnym futbalom, ktorý navyše "kohútom" priniesol 17 z možných 21 bodov. Londýnčania na domácom ihrisku bodovali naplno vo všetkých troch dueloch. Kormidelník Spurs Ange Postecouglou si napriek tomu uvedomuje, že jeho tím je na začiatku procesu: "Sme ešte stále tím v ´plienkach´. No spôsob, akým sme zvíťazili, musel urobiť na všetkých dojem."