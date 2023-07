Luxemburg - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si na pôde luxemburského majstra FC Swift Hesper vybojovali postup do 2. predkola Ligy majstrov.

Napriek dominantnému hernému prejavu domácich v prvom polčase, dokázal Slovan ustáť tlak. O triumfe 2:0 a očakávanom postupe "belasých" rozhodol dvoma gólmi z pokutových kopov Vladimír Weiss ml. Kapitán Slovana si v prvom prípade trúfol na zakončenie "panenkovským" spôsobom, čo tréner Vladimír Weiss st. na tlačovej konferencii okomentoval, že bol "jednou nohou na ARO".

Domáci tím v prvom polčase na ihrisku od úvodu dominoval. Jeden zo zlomových okamihov duelu však prišiel už v 10. minúte, keď v pokutovom území fauloval kapitán Vladimír Weiss ml. a jeho náprotivok Dominik Stolz si zopakoval penaltový mikrosúboj s Milanom Borjanom z úvodného duelu na Tehelnom poli. Tentoraz brankár Slovana trafil smer strely a dokázal ju zlikvidovať. "Strávili sme dosť času nad analýzou kam to kope. Bol som na to pripravený," uviedol v priestoroch mixzóny tridsaťpäťročný kanadský reprezentant.

Hesper bol nebezpečný najmä v krídelných priestoroch a dobre prenášal ťažisko hry, čo robilo defenzíve "belasých" značné problémy. "Boli sme nervózni, keby bolo video z kabíny, mali by ste dobrú päťminútovku. Potom som to však upokojil, aj Vlada, pretože znovu bol premotivovaný. Nebol spokojný so sebou ani s výkonom mužstva. Bola tam nejaká kritika pre všetkých. Musel som však tlmiť hlavne jeho, pretože je to emotívny človek. Povedal som mu, aby sa upokojil a preniesol pozitívnu energiu v druhom polčase na mužstvo," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Weiss.

Zlepšenie hry zo strany hostí prišlo už v závere prvého polčasu, keď sa v dobrej pozícii ocitol Marko Tolič, no po zasekávačke neumiestnil loptu ideálne. Po zmene strán bol najskôr opäť v permanencii Borjan, ktorý čelil prudkej strele Sacrasa a odolal aj pri následnej dorážke Stolza. Kľúčové momenty zápasu sa odohrali v rozmedzí siedmich minút. Oba mali dva spoločné menovatele – Tigran Barseghjan a Vladimír Weiss ml. V 55. minúte arménsky krídelník spadol v šestnástke a hlavný arbiter nariadil pokutový kop aj pre Slovan. Loptu si na biely bod postavil Weiss, ktorý sebavedomo "panenkovským" spôsobom prekonal Dupireho. V pozápasovej reakcii neskôr potvrdil, že sa mu naplnila predtucha o nariadení jedenástky pre Slovan: "Pred zápasom som cítil, že budem kopať penaltu. Písal som kamarátovi, že dám gól z penalty a kopnem ´Panenku´."

Celá situácia sa zopakovala o necelých 7 minút, keď domáci opäť faulovali Barseghajana a kapitán Slovana uspel z bieleho bodu aj druhýkrát. Aj Weiss st. pred zápasom tušil penaltový verdikt pre jeho mužstvo: "Hovoril som Vladovi, že si myslím, že bude penalta v náš prospech, našťastie som to nezakríkol. Pozerali sme reakciu brankára, predtým častejšie chodil dopredu, teraz je to už zakázané. Vlado zariskoval, ja už som bol jednou nohou na ARO. Má obrovské sebavedomie v rozhodujúcich momentoch, takisto kopol výborne aj druhú. Nie je ľahké kopať penalty v takýchto zápasoch, o to viac, keď vám dovtedy nejde dobre. Rozhodujúci moment bola Borjanova chytená penalta a Vladove dve premenené."

Unavený, ale šťastný

Slovanisti dokázali urobiť prvý krok na ceste k cieľu, ktorým je účasť v skupinovej fáze v jednej z európskych pohárových súťaží. "Pre nás to bol osudový zápas. Keby sme nepostúpili, bolo by to veľmi zlé, vládlo by veľké sklamanie. Takto žijeme ďalej v nádeji v pohárovej Európe. Snívame sen o Lige majstrov, ale ten je ešte veľmi ďaleko. Prvých tridsať minút sme prespali, súper bol lepší, podržal nás Milan Borjan penaltou a skvelými zákrokmi. Dal mužstvu sebavedomie a pokoj. Tigran urobil dve individuálne akcie, z ktorých boli dve penalty, čo Vlado veľmi dobre zvládol. Som unavený, ale šťastný," poznamenal kormidelník Slovana.

Slovenský šampión sa v 2. predkole stretne so HŠK Zrinjski Mostar. Prvý duel proti majstrovi Bosny a Hercegoviny je na programe už päť dní po stretnutí v Luxemburgu. Slovan má konfrontáciu s Mostarom v čerstvej pamäti. Práve cez tohto súpera Slovan postúpil vlani do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. "Belasí" vtedy v úvodnom stretnutí prehrali na pôde súpera 0:1. Odvetný duel po výsledku 2:1 dospel až do jedenástkového rozstrelu, keď v posledných sekundách predĺženia zachránil Slovan efektnými nožničkami Eric Ramirez. Slovan začne dvojzápas s Mostarom aj tentoraz v utorok 25. júla v Mostare. "Môže nám to dodať sebavedomie, ale na druhej strane z ich pohľadu je tu veľká motivácia na revanš. Pozeral som, že zo základnej zostavy im zostalo asi šesť hráčov. Kapitán Bilbija dal znovu gól, tak ako nám. Je to veľmi nebezpečný a skúsený hráč, muž momentu. Bude to vyrovnané, znovu to bude o emócii, ako minulý rok. Musíme uhrať dobrý prvý zápas, potom verím, že pred vypredaným štadiónom na Slovane to bude atmosféra, akú sme zažili minulý rok. Verím, že o týždeň budeme na tom lepšie fyzicky a aj súhra hráčov bude lepšia," dodal Weiss st.