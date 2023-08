BRATISLAVA – Bolo sa na čo pozerať. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na Zrinjskim Mostarom 2:2 a zaistili si tak účasť minimálne v skupinovej fáze Konferenčnej ligy. „Belasých“ hnal vpred vypredaný štadión a takisto natrieskaná VIP plná hviezdnych mien. Najväčšiu pozornosť pútala manželka brankára Milana Borjana.

Tehelné pole dnes zažilo pravú futbalovú horúčku. Hráči Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov, keď na domácom trávniku remizovali v odvetnom dueli bosniansky Zrinjski Mostar 2:2, no aj tak postupujú do 3. predkola ligy šampiónov.. Na vystúpenie slovenského majstra bolo zvedavých takmer 20-tisíc fanúšikov. Miestny hlasateľ hlásil dokonca vypredané hľadisko. Slovanisti mali masívnu podporu aj z luxusných priestorov štadióna.



Do VIP si to tradične namieril zástup známych a vplyvných osobností zo sveta športu, politiky či šoubiznisu. Medzi prvými nečakane dorazili na Tehelné pole naše budúce hokejové hviezdy, ktoré čoskoro odcestujú do USA. Tentoraz však strhla na seba najväčšiu pozornosť krásna žena. Nebola to však politička Romana Tabák, ale krásna manželka brankára „belasých“ Milana Borjana. Viac uvidíte v galérii!