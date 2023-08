VIDEO Trénera Weissa po postupe mrzeli dve veci a toto očakáva: Ivan mi to sľúbil

Bratislava - Postupom cez Zrinjski Mostar spadol futbalistom bratislavského Slovana obrovský kameň zo srdca.

Hráči slovenského šampióna si účasťou v 3. predkole Ligy majstrov zabezpečili rovnako ako vlani jesennú púť v pohárovej Európe, trénera Vladimíra Weissa st. však mrzeli dve veci - strata dvojgólového náskoku v domácej odvete a najmä tretia žltá karta pre jeho syna. Tá znamená, že v prvom zápase proti Šeriffu Tiraspoľ, alebo Maccabi Haifa, nebude môcť nastúpiť.

Slovan mal duel na vypredanom Tehelnom poli vo vlastných rukách, po víťazstve 1:0 vonku viedol doma nad šampiónom Bosny a Hercegoviny 2:0. Napokon sa však v závere postaral o drámu, hostia vyrovnali na 2:2 a takmer doviedli zápas do predĺženia. "Výborný zápas vo výbornej kulise. Ďakujem ľuďom, že sa prišli pozrieť na Slovan a hnali nás dopredu. Hrali sme dobre organizovane, mrzia ma len dve veci. Vladova tretia žltá karta za prvý faul a zbytočné dva góly. Zrinjski hral v emócii vabank, zaspali sme pri štandardke a druhý gól súperov hráč pekne trafil. Hrali sme však na postup a ten máme. Ďakujem hráčom, boli tam výborné výkony aj nadpriemerné a žiadny slabý," chválil mužstvo Weiss st.

Jeho zverenci splnili prvý predsezónny cieľ a tým bola účasť v skupinovej fáze niektorého z európskych pohárov. Slovan má po vyradení Mostaru istú minimálne skupinu Európskej konferenčnej ligy. "Uvidíme, čo sa nám podarí. Ešte nevieme, s kým budeme hrať, aj keď osobne si myslím, že postúpi Haifa. Verím, že príde plný štadión a budeme sa baviť futbalom. Chceme uhrať výsledok, ktorý nám dá šancu do odvety," dodal kouč Slovana.

Pri nabitom programe bude podľa neho dôležité, aby prišlo k posilneniu kádra. Majiteľ klubu mu sľúbil, že v každom prípade privedie hrotového hráča. V rokovaniach sú "belasí" s Róbertom Polievkom, útočníkom Banskej Bystrice. "Róbert chce ísť k nám, či sa to podarí, je otázka financií. Tie sú vo futbale vždy dôležité, aj keď je to naša láska a zamestnanie, vždy sa snažíme niečo zarobiť a odľahčiť rozpočet. Máme vytvorené v klube nadštandardné podmienky, sme dobre platení a za to musíme niečo odovzdať," poznamenal Weiss st.

Postupom cez Mostar sa "belasí" zbavili ťarchy a tréner sľubuje, že mužstvo bude hrať uvoľnenejšie. "Tlak je na nás veľký, v Slovane musíte vyhrávať a byť na špici. Momentálne je mužstvo zdravé a dobré, ale môže byť ešte lepšie. Typologicky nám hráči ako Čakvetadze alebo Green chýbajú, aj keď posily výborne zapadli do mužstva." Vyzdvihol najmä Kyriakosa Savvidisa, či autorov oboch gólov utorňajšej odvety Aleksandara Čavriča a Sharaniho Zuberua.

Ghanský krídelník skóroval aj v prvom zápase v Mostare a bol žolíkom Bratislavčanov. "Zobrali sme ho prakticky z ulice. V Dunajskej Strede sa mu skončil kontrakt a videli sme ho s asistentom Borisom Kitkom hrať proti nášmu béčku za Šamorín v druhej lige. Upútal ma rýchlosťou, silou a skromnosťou. To sa nedá naučiť. Potrebuje akurát zlepšiť techniku. Spoločne sa mu snažíme pomôcť a on nám to zatiaľ vracia. Verím, že v tom bude pokračovať. Podpísal kontrakt, hoci ho tu nie všetci chceli. Dnes je platným hráčom mužstva," pochválil Zuberua Weiss st.