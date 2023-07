Bratislava - Ciele futbalového Slovana Bratislava zostávajú rovnaké aj v nadchádzajúcej sezóne - obhajoba titulu a čo najväčší úspech v európskych súťažiach. Ročník sa pre klub začne už v stredu domácim zápasom 1. predkola LM proti luxemburskému majstrovi Swift Hesperange.

"Ciele zostávajú nezmenené, ten hlavný je obhajoba majstrovského titulu. Chceme tiež dosiahnuť čo najväčší úspech na európskej scéne," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. Slovan absolvoval v príprave štyri zápasy, všetky víťazné. Zdolal Universitateu Kluž (3:0), Olimpiju Ľubľana (2:1), Wislu Plock (2:0) i Rapid Bukurešť (4:1). Tím má za sebou aj sústredenia v Šamoríne a v Rakúsku. Podľa trénera Vladimíra Weissa st. bola príprava kvalitná, no krátka. Ovplyvnili ju aj absencie hráčov. "Príprava bola krátka, zajtra by bol tridsiaty deň. Mali sme vynikajúce podmienky, no ovplyvnili ju aj neskoré príchody hráčov a asociačný termín. Niektorí tak chýbali na tej kondične najnáročnejšej časti," uviedol Weiss st.

Stredajší súper jeho tímu hrá v Lige majstrov prvýkrát a nikdy sa nestretol ani s úradujúcim slovenským šampiónom. "Informácie sa nám zháňali ťažko. Klub bol uzavretý pre verejnosť, čo je na európskej scéne výnimka. Koncepčne sme vychádzali z tejto sezóny, kde zmenili systém. Pre nás je však podstatné naše mužstvo a naša hra," povedal ohľadom súpera tréner. Už v príprave mohol počítať s niekoľkými novými a staronovými hráčmi, najviac sa hovorilo o kanadskom brankárovi Milanovi Borjanovi. Skúsený hráč prišiel na ročné hosťovanie z Crvenej Zvezdy Belehrad. V predchádzajúcich týždňoch sa špekulovalo o jeho zdravotnom stave. "Milan si nepriniesol vážne zranenia, mal len nejaké problémy a normálne trénuje," povedal tréner na adresu nového brankára.

Blackman ešte reprezentuje

Z posíl prišili všetci okrem Cesara Blackmana. Panamský obranca prestúpil z DAC Dunajská Streda a momentálne je so svojou reprezentáciou na Gold Cupe. Proti Rapidu Bukurešť sa z nových hráčov gólovo presadili Marko Tolič i Kevin Wimmer. Ten nemôže nastúpiť proti Swiftu Hesperange v dôsledku trestu, ktorý si priniesol z Rapidu Viedeň. V play off o skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy (EKL) dostal vlani červenú kartu v odvete proti Vaduzu (0:1). Po ročnom hosťovaní v chorvátskej Gorici sa do tímu vracia Matúš Vojtko a podľa trénera i kapitána tímu Vladimíra Weissa ml. s lepším nastavením. V obrane má spolu s Kenanom Bajričom nahradiť Vernona de Marca, ktorý odišiel do klubu Hatta v Spojených Arabských Emirátoch. Bajrič sa zasa vrátil z dvojročného hosťovania v cyperskom Pafose.

"Úloha kapitána je privítať nových hráčov. Adaptovali sa veľmi rýchlo, sú to naozaj dobré posily a verím, že okrem Wimmera a Blackmana všetci pomôžu. Verím, že kolektív je silný a bol silný aj minulý rok. Videli ste, že všetci hrali dobre. Dobrú prípravu mali Filip Lichý či Matúš Vojtko. Ja sa im snažím ako kapitán pomáhať a určite budú v tejto sezóne prínosom," zhodnotil kapitán Vladimír Weiss ml. situáciu v šatni slovenského majstra. Vlani sa tím dostal do vyraďovacej fázy európskej súťaže prvýkrát po vyše 50 rokoch, vypadol v osemfinále EKL s FC Bazilej.

Pre Čakvetadzeho už nie je Slovan priorita

Podoba tímu sa však môže ešte meniť - v predchádzajúcich dňoch sa objavili informácie o odchodoch Aleksandara Čavriča či Giorgiho Čakvetadzeho. Gruzínec bol v minulej sezóne oporou v strede poľa, no podľa Kmotríka dostal ponuku z francúzskej Ligue 1. "Nie sme vo finálnom rokovaní so žiadnym hráčom. Boli nejaké informácie ohľadom Čavriča, ale v tomto dvojzápase bude plne k dispozícii. Ohľadom Giorgiho je situácia stále otvorená a sme v kontakte, preňho však už nie sme prioritou - dostal ponuku z Ligue 1," objasnil situáciu Kmotrík. Čavriča navyše trápilo aj zranenie a neabsolvoval väčšinu prípravy. "Mal veľký päťtýždňový výpadok, nehral záverečný týždeň sezóny a mal operáciu členka. Je to náš najlepší kanonier a šprintér a náš najnebezpečnejší hráč," dodal Weiss st.

Sám priznáva veľké ambície, no pripomína, že aj domáca súťaž má svoju kvalitu. Upozorňuje na vicemajstra z Dunajskej Stredy, pohárového víťaza Spartak Trnava i na nováčika z Košíc. Na jeho pôde začne Slovan 29. júla domácu súťaž pod novým názvom Niké Liga: "Ciele majú všetci najvyššie, tým mojím je Liga majstrov, ale to chce veľkú úroveň a veľkú dávku profesionality. Dostali sme najlepší žreb za niekoľko rokov, rešpektujem však všetkých súperov. Aj domáca sezóna bude náročná, DAC a Trnava budú chcieť revanš a prichádzajú Košice, ktoré budú určite príjemné prekvapenie." Kapitán doplnil, že ide o veľmi priaznivý žreb, no zároveň pripomína bilanciu Slovana s papierovo slabšími súpermi: "Po príprave si chalani dosť veria, žreb je možno najľahší za uplynulé roky. Vieme však, že niekedy hráme lepšie práve proti silnejším súperom. Verím, že na zajtra budeme v hlavách dobre pripravení a nastavení."

Výkop stredajšieho stretnutia ja na programe o 20.30 h a návštevnosť na Tehelnom poli bude najvyššia v zápase 1. predkole Ligy majstrov. Odveta sa uskutoční v stredu 19. júla o 20.00 h na pôde Swiftu. V prípade triumfu Slovan nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi FC Urartu a HŠK Zrinjski Mostar. V prípade vypadnutia ho čaká predkolo EKL proti zdolanému zo súboja medzi Häckenom (Švéd.) a The New Saints (Wal.).