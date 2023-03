Lisabon - Futbalisti Benficy Lisabon si po roku opäť zahrajú vo štvrťfinále Ligy majstrov. Po triumfe na ihrisku FC Bruggy 2:0 predviedli doma ešte dominantnejší výkon a v utorok zdolali belgického súpera vysoko 5:1. Dvoma gólmi sa na tom podieľal mladý kanonier Goncalo Ramos, ktorý nazbieral v prebiehajúcej sezóne už 19 gólov a sedem asistencií v 30 dueloch vo všetkých súťažiach.

"Vždy je super skórovať. Útočník, ako som ja, si tým zarába na živobytie. No najdôležitejšie bolo, že sme zvíťazili a hrali sme dobre," povedal pre Eleven Sports. Dvadsaťjedenročný útočník sa dostal do povedomia širokej verejnosti na vlaňajších MS, keď v osemfinále proti Švajčiarsku (6:1) nahradil v základnej zostave Cristiana Ronalda, strelil hetrik a pridal asistenciu. "Kohokoľvek dostaneme vo štvrťfinálovej fáze, budeme proti nemu hrať rovnakým štýlom," dodal.

Ďalšie góly domácich pridali Rafa Silva, Joao Mario a David Neres. Benfica postúpila medzi najlepšiu osmičku vo dvoch sezónach za sebou prvýkrát po viac ako piatich dekádach. Vlani ju vo štvrťfinále vyradil Liverpool po výhre 3:1 a remíze 3:3.

"Tím tvrdo pracoval a momentálne sa nám darí," uviedol Silva a pripomenul aj domácu súťaž, v ktorej má Benfica osembodový náskok pred druhým Portom. Lisabončania navyše natiahli víťaznú sériu na päť duelov vo všetkých súťažiach, v prebiehajúcej sezóne prehrali len jeden zo 42 zápasov a doma neprehrali už devätnáste stretnutie v sérii.

Joao Mario je prvý hráč klubu, ktorý strelil gól v piatich dueloch LM za sebou od legendárneho Eusébia v sezóne 1963/64. Zároveň sa stal prvým hráčom, ktorý premenil päť penált (mimo rozstrely) v jednej sezóne Ligy majstrov.

Bruggy postúpili do vyraďovacej časti premiérovo z druhého miesta skupiny v konkurencii Porta, Leverkusenu a Atletica Madrid. Proti Benfice sa však prehĺbila kríza tímu pod vedením Scotta Parkera. Anglický kouč nahradil v závere roka Carla Hoefkensa, no jeho zverenci sa trápia a odvtedy vyhrali z dvanástich duelov iba dva. Parker priznal, že po "zahanbujúcej" prehre v Lisabone je jeho pozícia ohrozená. "Pre mňa to bolo náročné, ale hráči boli skvelí a chceli spraviť všetko, aby to otočili. Rozumiem, že ľudia teraz o mne pochybujú. Nie som naivný. Jediné, čo chcem povedať, je, že to chcem zvrátiť a vytvoriť tím, ktorý bude znova vyhrávať," uviedol a na otázku, či po prehre zostane na poste odpovedal: "To sa pýtate nesprávneho."

"Je to krutý výsledok. Prišli sme sem niečo urobiť a ukázať. Je to ťažké, pretože sme odohrali skvelú základnú fázu a dostali sa do historického štvrťfinále. Preto nechcete takto vypadnúť," povedal stredopoliar Hans Vanaken.