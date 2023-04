Futbalisti Manchestru City postúpili do semifinále Ligy majstrov. Anglickému tímu po domácom triumfe 3:0 nad Bayernom stačila v stredajšej štvrťfinálovej odvete na pôde nemeckého súpera aj remíza 1:1. V boji o postup do finále sa stretne s rekordným 14-násobným európskym šampiónom Realom Madrid.

Bayern po prehre 0:3 na Etihad Stadium vsadil v odvete všetko na jednu kartu. Od úvodu sa jeho hráči snažili byť aktívni, no hostia usilujúci sa o prvú trofej pre šampióna Ligy majstrov pôsobili v obrane kompaktným dojmom. V 17. minúte dostal Sane prihrávku do behu od Musialu, samostatný únik však zakončil strelou vedľa brány Edersona. Už o chvíľu domácim priaznivcom poriadne stuhla krv v žilách po tom, ako za zákrok na Haalanda dostal červenú kartu Upamecano. VAR však odhalil ofsajd nórskeho útočníka a hlavný rozhodca trest pre stopéra Bayernu anuloval. Mníchovčania nevyužili v prvom polčase niekoľko dobrých príležitostí a v 38. minúte takmer pykali. Po ruke Upamecana v šestnástke si postavil loptu na biely bod Haaland, ale prestrelil Sommerovu bránu. V závere prvého polčasu sa opäť dostal k slovu Bayern, no Musiala neprepálil Edersona a strely Comana a Kimmicha hostia zblokovali. V 57. minúte vyšla "Citizens" rýchla akcia. De Bruyne prihral Haalandovi, ktorý sa uvoľnil do pokutového územia cez Upamecana a tvrdou ranou prestrelil Sommera - 0:1. Kouč Bayernu prestriedal a nový muž na ihrisku Tel dopravil loptu do siete, ale jeho gól pre ofsajd neplatil. Nemecký tím podal v odvete dobrý výkon a hoci sa už k postupu nepriblížil, dokázal proti anglickému majstrovi aspoň raz skórovať. V 83. minúte premenil jedenástku po ruke Akanjiho Kimmich a stanovil na konečných 1:1. V závere ešte hlavný rozhodca vylúčil po opakovaných protestoch trénera Bayernu Thomasa Tuchela.