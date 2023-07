MOSTAR – Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na horúcej pôde Zrinjskeho Mostaru 1:0. „Belasí“ však už pred výkopom museli riešiť veľké nepríjemnosti, pretože im zo zostavy vypadol kapitán Vladimír Weiss mladší (33). Keď sa o synovom zdravotnom stave dozvedel tréner Vladimír Weiss starší (58), takmer ho museli ratovať lekári.

Hráči slovenského majstra urobili veľký krok k tomu, aby postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. Do Bratislavy si z Bosny a Hercegoviny vezú výhru 1:0. O jedinom góle zápasu rozhodol v 53. minúte hráč „belasých“ Sharani Zuberu. Triumf nášho ligového majstra sa v mostarskej horúčave nerodil vôbec ľahko.



Navyše, Slovanu pred zápasom nečakane vypadol zo zostavy Vladimír Weiss mladší. Ofenzíva „belasých“ tak dostala nečakanú trhlinu. S kapitánskou páskou nastúpil namiesto neho Aleksandar Čavrič. Tesne pred úvodným výkopom sme sa dozvedeli, aký je dôvod absencie Weissa mladšieho. „Vlado sa po predzápasovom tréningu sťažoval, že sa necíti dobre a v noci dostal vysokú teplotu, takže z tohto dôvodu dnes vypadol zo zostavy. Tým pádom sme nútene museli pristúpiť k nečakanej korekcii v zostave,“ povedal pre RTVS pred začiatkom zápasu asistent trénera Boris Kitka.



Omnoho emotívnejší a otvorenejší bol pri opisovaní zdravotného stavu svojho syna tréner Vladimír Weiss starší. Bez okolkov odhalil, ako zareagoval na správy od klubového lekára. „Vlado včera v noci bohužiaľ ochorel. Sám som to nevedel. Ráno ideme na raňajky a doktor mi hovoril, stalo sa niečo zlé. Skoro som skolaboval, že je chorý a že mal o štvrtej ráno zimnicu. Navyše, 39 stupňov teplotu. Dostal nejaký vírus, ale je to relatívne v poriadku a je pod dohľadom doktorov. Neviem čo sa stalo, ale verím, že ho dáme čím skôr dokopy. Domov letíme všetci spolu v lietadle,“ vysvetľoval na pozápasovej tlačovej konferencii legendárny slovenský tréner.