Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si pred týždňom vybojovali minimálne účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy, ale ich túžba je väčšia. V úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov ich čaká v stredu na Tehelnom poli Maccabi Haifa a "belasí" by sa v prípade postupu hrali play off o účasť v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže.

Víťaz dvojzápasu bude hrať o účasť v skupine LM so švajčiarskym tímom BSC Young Boys. Ak by Slovan v konfrontácii s izraelským tímom neuspel, bojoval by o miestenku v skupine Európskej ligy. V play off by narazil na jedného z dvojice Rakow Čenstochová/Aris Limassol.

Slovan po postupe cez HŠK Zrinjski Mostar absolvoval cez víkend tohtoročnú domácu premiéru v Niké lige, s Banskou Bystricou uhral remízu 2:2. Tréner Vladimír Weiss dal v zápase prednosť hráčom, ktorí v európskych súťažiach nehrajú pravidelne. Výsledok ho nepotešil, ale priznal, že viacero hráčov i on sám myslel viac na stredajší zápas.

Slovan poženie za postupom zaplnené Tehelné pole, dva dni pred zápasom hlásil klub 17.000 predaných vstupeniek. Očakáva sa, že tak ako proti Mostaru bude vypredané. Fanúšikovia Maccabi budú v Bratislave chýbať, pretože UEFA ich potrestala zákazom účasti na zápasoch mužstva na ihriskách súperov pre výtržnosti. "Čaká nás vynikajúci súper so silnými individualitami. Pokúsime sa uhrať výsledok, ktorý nám dá šancu do odvety. Musíme sa dobre takticky pripraviť. Tešíme sa na zápas, dáme do toho všetko," povedal tréner Slovana.

V zostave by mu nemal chýbať žiadny hráč pre zranenie, ale Weiss starší musí predsa len vyriešiť veľmi citlivú stratu. Pre kartový trest nebude hrať jeho syn Vladimír. "Budeme ho musieť nahradiť," uviedol tréner.

Haifa je jeden z najväčších klubov v Izraeli, na svojom konte má 15 titulov. V skupinovej fáze Ligy majstrov hrala trikrát - naposledy vlani, čo sa predtým žiadnemu klubu z Izraela nepodarilo. V októbri 2022 zdolala v H-skupine na domácom ihrisku Juventus Turín 2:0. "Nikdy sa pred zápasom nepozerám na to, kto by mal byť papierovo silnejší. Aj pred Zrinjski to bolo z môjho pohľadu 50:50, a tak je to vždy, bez ohľadu na súpera. Čelíme veľmi kvalitnému súperovi so silnými individualitami, no verím v naše mužstvo. Ak si udržíme koncentráciu a disciplínu, máme šancu," povedal pre klubový web hráč Slovana Kyriakos Savvidis.

Výkop zápasu Slovana s Haifou je na pláne o 20.30 h a povedú ho rozhodcovia z Lotyšska, ako hlavný Andris Treimanis. V priamom prenose ho prinesie RTVS na športovom kanáli.

Prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov - streda 9. augusta o 20.30 h /štadión Tehelné pole/:

ŠK Slovan Bratislava - Maccabi Haifa



Rozhodcovia: Treimanis - Spasennikovs, Gudermanis (všetci Lot.)/