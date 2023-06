Taliansky futbalový tréner Simone Inzaghi v pondelok vyhlásil, že Inter Miláno sa neobáva anglického giganta Manchestru City vo finále Ligy majstrov. Obranca Alessandro Bastoni zasa tvrdí, že z kanoniera Erlinga Haalanda nemá strach.

Citizens majú na dosah sezónne treble. Po víťazstve v Premier League a sobotnom triumfe v FA Cupe im bude stáť v ceste za premiérovým víťazstvom v najslávnejšej klubovej súťaži Inter Miláno. "Hovoríme o futbalovom zápase, nemáme žiadny strach. Máme veľký rešpekt, sme však hrdí, že môžeme hrať toto finále," citovala štyridsaťsedemročného Inzaghiho agentúra AFP.

Inter bude musieť predviesť proti favorizovaným Angličanom bezchybný výkon. Náročnou skúškou pre defenzívu "nerazzurri" bude ustráženie Haalanda. Obranca Bastoni sa však súboja s nórskym zakončovateľom neobáva: "Bojíte sa vrahov, nie futbalistov. Bolo by chybou hovoriť o strachu. Nie je to Haaland proti Interu, je to súboj Manchester City proti Interu. Už sa neviem dočkať, kedy vyjdem na ihrisko."

Finále Ligy majstrov je programe 10. júna v Istanbule. Otázny je štart slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý sa vrátil do nominácie Interu po zranení chrbta. Dvadsaťosemročný Slovák sedel na lavičke náhradníkov v záverečnom 38. kole talianskej Serie A, v ktorom Milánčania zvíťazili 1:0 na pôde FC Turín.