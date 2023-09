MNÍCHOV - Futbalisti Bayernu Mníchov v atraktívnom šlágri stredajšieho hracieho dňa Ligy majstrov zdolali v A-skupine Manchester United 4:3. "Červení diabli" inkasovali minimálne tri góly v troch za sebou idúcich zápasoch. Stalo sa tak prvýkrát od decembra 1978. Brankár Andre Onana zobral neúspech svojho tímu v Allianz aréne na svoje plecia.

Holandský tréner Erik ten Hag je prvý tréner, pod ktorého vedením hráči United prehrali štyri z úvodných šiestich zápasov sezóny od roku 1986, keď zlé obdobie stálo stoličku Rona Atkinsona, ktorého nahradil legendárny Sir Alex Ferguson, ktorý s klubom získal 13 titulov v Premier League a dve trofeje v LM.

Dôležitý moment po vyrovnanom úvode prišiel na konci prvej tridsaťminútovky. Po narážačke s Harrym Kaneom zakončil spoza šestnástky Leroy Sane, ktorého strela prekvapila brankára hostí Andreho Onanu. Dvadsaťsedemročný Kamerunčan po príchode na Old Trafford neprežíva vydarený vstup do nového angažmánu. Onana si po stretnutí sypal popol na hlavu najmä za prvý gól: "Je to len moja chyba. Po nej sme stratili kontrolu nad zápasom. Bol to kľúčový moment. Je to náročná situácia pre mňa a pre nás. Musím sa z nej poučiť a byť silný."

Saneho gól anglickým mužstvom otriasol a už o necelé štyri minúty neskôr bol rozdiel dvojgólový. Jamal Musiala sa v strede poľa zbavil dvojice hráčov, prešprintoval až do pokutového územia a pripravil presný zásah Sergovi Gnabrymu - 2:0. Po zmene strán sa hostia prvýkrát nadýchli v 49. minúte, keď znížil dánsky útočník Rasmus Höjlund. Prešlo však iba niekoľko desiatok sekúnd a po ruke hosťujúceho Christiana Eriksena odpískal hlavný arbiter Glenn Nyberg pokutový kop. Ten nechytateľnou strelou premenil kanonier Harry Kane. "Ku koncu zápasu to bolo trochu divoké, ale myslím si, že celkovo sme kontrolovali veľkú časť držania lopty. Po treťom góle sme pravdepodobne mali viesť 4 alebo 5:1, ale česť United," uviedol tridsaťročný útočník, ktorý sa stal najväčšou posilou Mníchovčanov v letnom prestupovom období. Na pozícii deviatky zaplátal voľné miesto po odchode Roberta Lewandowského. Kane sa presadil prvýkrát v kariére proti ManUtd aj v inom drese ako v drese Tottenhamu Hotspur.

V závere sa skóre menilo ešte trikrát. Nádej na zisk bodu vrátil hosťom v 88. minúte pohotovou strelou po páde na trávnik Casemiro. V druhej minúte nadstaveného času však prišla opäť chvíľa osemnásťročného útočníka Bavorov Mathysa Tela. Ten v novom ročníku plní rolu striedajúceho žolíka, pričom skóroval už tretíkrát v sezóne do desiatich minút od svojho nástupu na ihrisko. "Bolo to trochu paradoxné, pretože prvý polčas bol pre nás horší, no vyhrali sme ho. V druhom polčase sme boli lepší, ale prehrali sme v ňom. Tento výsledok je však veľký pre naše sebavedomie a rozvoj. Stále sú však veci, na ktorých musíme pracovať," poznamenal kormidelník bavorského mužstva Thomas Tuchel.

Bodku za atraktívnym zápasom dal v poslednej nadstavenej minúte druhým presným zásahom Casemiro. "Keď strelíte v Mníchove tri góly, musíte brať aspoň bod, čo sa nám nepodarilo. Musíme sa na seba pozrieť do zrkadla. Každý zápas je teraz dôležitý. Šťastie si však musíme prikloniť na našu stranu sami. Nie je to len o jednej chybe, je potrebné byť konzistentní a potom budete vyhrávať zápasy. Je to iba v našich rukách," povedal kouč United Erik ten Hag.