V Taliansku sa otriasa zem! Inzaghi sa oprel do rozhodcov, Tonali mu poslal jasný odkaz

Miláno - Najdôležitejší deň v histórii milánskych klubov za posledných 10 rokov! Na jednej strane stojí zatiaľ dominantný Inter a na strane druhej uzdravená superhviezda Leao a odhodlaní rossoneri.

Inter si priniesol luxusný náskok, no Liga Majstrov je nevyspytateľná!

Zverenci talianskeho kormidelníka Simone Inzaghiho suverénne triumfovali v prvej epizóde ostrosledovaného dvojzápasu. Na San Sire sa doposiaľ ukázal iba jeden tím a ten bude mať v odvete výhodu "domáceho" štadiónu. Inter vstúpil do zápasu fantasticky, modro-čierny boli všade. Dynamické napádanie prinieslo ovocie a Inter po presných zásahoch Džeka a Mchitarjana vyhral prvý zápas už po 15. minútach.

Taliansky veterán Stefano Pioli uznal, že Inter bol v prvom polčase lepším tímom a ak chce jeho tím uspieť tak tento scenár sa v odvete opakovať nemôže. Milánskemu AC v prvom zápase chýbala ich najväčšia zbraň a tou je Rafael Leao, ktorý kvôli zraneniu nezasiahol do prvého z dvojice zápasov. Tentokrát je pripravený a na sociálnych sieťach sa vyjadril jednoznačne: "Nepriaznivosť v nás prebúdza možnosti, ktoré by za priaznivých okolností zaspali." Portugalská superhviezda sa vyliečila zo zranenia a práve on bude kľúčovou postavou na strane rossoneri.

Inzaghi skritizoval výber rozhodcov, Tonali mu poslal sarkasticky odkaz!

Talianskemu koučovi sa nepáčil výber rozhodcov na odvetný zápas semifinále LM. Inzaghi skritizoval výber francúzskych rozhodcov(sarkasticky), keďže práve milánske AC má v kádri vysoký počet francúzskych futbalistov. "Veď to nie je žiadny problém, že vyberiete francúzskych arbitrov na tento dôležitý zápas, v ktorom má AC veľký počet francúzskych futbalistov. Kamaráti ma varovali ohľadom tejto skutočnosti, no nič sa stým nedá robiť a my musíme veriť."

Simone Inzaghi na tlačovke pred dôležitým zápasom. Zdroj: Getty

Na kritiku výberu rozhodcov od Inzaghiho odpovedal novodobý líder rossoneri Sandro Tonali. Stále mladučký Talian patrí medzi lídrov kabíny a ozajstných srdciarov červeno-čiernych. Tonali sa nenechal nejako rozptýliť a Inzaghimu iba sarkasticky a pomerne humorne odpovedal. "Hm, asi teda musíme nájsť rozhodcov, ktorý nemajú žiadnu národnosť." Veľkolepá odveta je na programe 16. mája, teda v utorok o 21:00 SEČ.