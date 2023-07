Bratislava - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zabojujú o postup do 2. predkola Ligy majstrov v odvete na pôde luxemburského majstra FC Swift Hesperange. Hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. po prvom stretnutí na Tehelnom poli (1:1) veril, že v odvete sa prejavia skúsenosti a kvalita jeho tímu. Duel v Luxembursku je na programe v stredu 19. júla od 20.00 h.

V prvom zápase začal prekvapivo lepšie outsider, ktorý potvrdil, že Slovan nečaká nič ľahké. Hesper sa dokázal slovenskému majstrovi vyrovnať a v úvode predviedol dobrý herný prejav. Po premenenom pokutovom kope kapitána Dominika Stolza sa luxemburský tím dokonca ujal vedenia. Už o tri minúty však dokázal reagovať presne mierenou strelou z priameho kopu kapitán Vladimír Weiss ml. Následne sa hra začala čoraz viac vyostrovať a napätá atmosféra vyvrcholila v závere prvého dejstva. Skúsený stredopoliar Juraj Kucka sa po páde na trávnik zakliesnil s hosťujúcim Negom Ekofom, ktorého uhryzol, za čo videl od ukrajinského arbitra Viktora Kopijevského červenú kartu a svojmu tímu v odvete nepomôže. Vladimír Weiss ml. pred odvetou varuje práve pred fyzickou hrou súpera, ktorou sa Luxemburčania prezentovali v prvom stretnutí: "Súper hral agresívne, s tým sa musíme vyrovnať aj v odvete. Vieme, čo nás čaká, pripravíme sa, a som presvedčený, že postúpime."

Tréner Weiss po zápase na Tehelnom poli prízvukoval, že zostáva pokojný. Päťdesiatosemročný kouč verí, že kvalita jeho mužstva sa v odvete prejaví. "Musíme to zvládnuť, pretože sme na Európe postavení. Musíme dať do toho všetko, byť rozumní, pokojní. Stať sa môže všeličo, ale ja verím, že máme lepšie, skúsenejšie mužstvo. Verím, že domáci, aj keď budú hrať na obrovskej emócii, my to musíme zvládnuť na skúsenostiach a byť nebezpečnejší vpredu," uviedol na tlačovej konferencii po prvom zápase kormidelník "belasých". Slovan má podľa portálu transfermarkt.com takmer trojnásobne hodnotnejší káder (16,03 milióna eur), ako jeho súper (4,42 mil.).

Slovanisti napriek tomu, že hrali v druhom dejstve v desiatich, zlepšili prejav. "Ťarcha z mužstva opadla a nastúpil pocit zodpovednosti, že sme museli niečo uhrať. Cez polčasovú prestávku som hráčom prízvukoval, že musíme byť trpezliví, pretože v danej situácii aj 1:1 nie je zlý výsledok. Zažili sme to niekoľkokrát. Boli sme kompaktnejší a nebezpečnejší v brejkoch, to je to, čo nám je dané. Z pohľadu psychickej záťaže to bolo pre celý tím náročné, veľmi sme chceli, nie vždy to však ide tak, ako by ste si predstavovali. Tlak zvnútra i zvonku je dosť veľký, ale sme tu na to, aby sme ho zvládli," povedal tréner Weiss.

Najúspešnejší slovenský klub môže počítať aj do odvety s útočníkom Aleksandarom Čavričom. Meno dvadsaťdeväťročného Srba je spájané s prestupom, odvetu na pôde luxemburského majstra by však mal absolvovať. Čavrič sa dostal na ihrisko v úvodnom dueli prvýkrát od operácie členka. Po zmene strán nahradil Jaromíra Zmrhala a patril k najaktívnejším hráčom na ihrisku. V záverečných sekundách mal dokonca na kopačke gól na 2:1, keď sa dostal za brankára Dupireho, ale odkrytú bránu ľavačkou v behu netrafil. "Priniesol zrýchlenie, v krídelných priestoroch sme mali nejaké náznaky šancí," dodal Weiss st.

Súťažný debut za Slovan absolvoval doma proti Hesperange chorvátsky stredopoliar Marko Tolič, ktorý naskočil do zápasu v 77. minúte. Medzi tromi žrďami prvýkrát stál skúsený tridsaťpäťročný brankár Milan Borjan, ktorý verí v postup do druhého predkola: "Vždy tímu dôverujem, keby to tak nebolo, nie som tu. Verím tímu, trénerom a pôjdeme do Luxemburska s cieľom vyhrať."

V prípade triumfu nastúpi Slovan proti víťazovi dvojzápasu medzi FC Urartu Jerevan a HŠK Zrinjski Mostar. V prípade vypadnutia ho čaká predkolo EKL proti zdolanému zo súboja medzi švédskym Häckenom a The New Saints z Walesu.

Stredajšiu konfrontáciu na štadióne Stade de Luxembourg bude viesť ako hlavný rozhodca Turek Abdulkadir Bitigen, na čiarach mu budú asistovať jeho krajania Ceyhun Sesigüzel a Mustafa Savraniar.

odvetný zápas 1. predkola Ligy majstrov

streda 19. júla, 20.00 h

FC Swift Hesperange – ŠK SLOVAN BRATISLAVA /Stade de Luxembourg, rozhoduje Bitigen (Turec.) /1. zápas: 1:1/