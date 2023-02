Bratislava - Futbalisti RB Lipsko si remízou v prvom osemfinálovom zápase s Manchestrom City 1:1 zvýšili sebavedomie a ukázali, že favorizovaný súper je zraniteľný.

Uviedol to stredopoliar Xaver Schlager, podľa ktorého "technickí hráči City nemajú radi fyzickú hru." Kormidelník anglického tímu Pep Guardiola zdôraznil, že nie je dôvod na zvesené hlavy a pred odvetou verí v potvrdenie výhody domáceho prostredia.

Favorit duelu skóroval už z prvej vážnejšej šance. Jack Grealish po nevydarenej rozohrávke domácich našiel v šestnástke Ryana Mahreza a ten v 27. minúte strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Janisa Blaswicha. Viac však z prvopolčasovej prevahy v držaní lopty (74:26 percent) nevyťažil. Kapitán Ilkay Gündogan uviedol, že v druhom polčase sa naplnili očakávania zlepšenej hry domácich. "Škoda, že sme v prvom polčase nepridali ďalšie góly. Na konci dňa nemusí byť ani remíza 1:1 zlý výsledok. Svoju prácu musíme dokončiť na domácom štadióne," pripomenul.

"Prvý polčas nebol v našom podaní dobrý, ale druhý áno. Upokojili sme sa, hrali sme lepšie s loptou a vytvorili sme si niekoľko nádejných situácií. Naše prihrávky donútili súperových hráčov k chybám. Ukázali sme, že sú zraniteľní," uviedol Schlager. O konečnom výsledku rozhodol gól chorvátskeho stopéra Joška Gvardiolu zo 70. minúty. Vyťažil zo zaváhania brankára Edersona po rohovom kope. Práve o možnom odchode Gvardiolu z Lipska nedávno hovorili viaceré nemecké médiá. "Je to náš hráč a zostane s nami. Povedal, že sa mu u nás páči a cíti sa tu dobre," poznamenal tréner Marco Rose.

Guardiola, ktorému chýbali Kevin De Bruyne a Aymeric Laporte nesiahol počas duelu ani k jednému striedaniu. Výsledok prvého zápasu nie je podľa neho taký, aký si tím predstavoval, zvlášť, keď sa rovnako skončila aj nedávna deľba bodov v ligovom zápase s Nottinghamom. Zároveň však nevidí dôvod na sklamanie z výkonu: "Povedal som hráčom: Prečo máte hlavy dole? Hore hlavy! Hrali sme tak, ako ste mali hrať, no niekedy sa napriek tomu stáva, že výsledok nie je najlepší," uviedol. Guardiola vyzdvihol silné stránky nemeckého futbalu, kde tri roky pôsobil ako tréner Bayernu Mníchov: "Jedna z najtypickejších vlastností tejto krajiny a ľudí v nej je, nikdy sa nevzdávať. To sa ukázalo počas celého zápasu a som presvedčený, že to nebude iné ani v odvete."