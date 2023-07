Budapešť 20. júla (TASR) - Maďarský futbalový klub Ferencváros Budapešť ukončil spoluprácu s trénerom Stanislavom Čerčesovom. Reagoval tak na nečakanú prehru 0:3, ktorú maďarskému majstrovi uštedril faerský tím Kí Klaksvík v odvete 1. predkola Ligy majstrov.

Ferencváros šiel do druhého zápasu ako jasný favorit napriek tomu, že si z Faerských ostrovov odniesol len bezgólovú remízu. Prezident klubu Gábor Kubatov oznámil ukončenie spolupráce s 59-ročným Čerčesovom už dve hodiny po skončení duelu. "Hlboko sa hanbím za všetkých. Dnešný zápas nebol hodný Ferencvárosu. Dôsledky budú vyvodené čoskoro. Fanúšikom ďakujem za všetko," napísal Kubatov na sociálnej sieti. Nespokojnosť s ruským koučom prejavili aj domáci fanúšikovia, na štadióne posmešne skandovali "Auf Wiedersehen!" ("Dovidenia!").

Zatiaľ, čo maďarské médiá informujú o veľkej blamáži, pre tím z Faerských ostrovov ide o historický moment. V klubovom rebríčku Európskej futbalovej únie (UEFA) figuroval Ferencváros na 55. priečke, Faerčanom patrilo 302. miesto.

Maďarský majster sa po vypadnutí z Ligy majstrov predstaví v Európskej konferenčnej lige, jeho ďalším súperom bude írsky Shamrock Rovers. Prvý zápas je na programe vo štvrtok 27. júla. Budapešť povedie doterajší asistent Csaba Máté.

Na Faerských ostrovoch spôsobil výsledok senzáciu, noviny Nordlysid napísali: "Je to nezabudnuteľné víťazstvo, ktoré obletí svetovú tlač. Zdolali sme súpera, ktorý bol na papieri najvýraznejší za uplynulé roky. Hráči hrali od srdca, zobrali osud do vlastných rúk, aby sme sa doma mohli hrdo pozerať a oslavovať ich víťazstvo. Toto je historický moment." Klaksvík sa v ďalšom kole stretne so švédskym tímom BK Häcken.