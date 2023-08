Haifa - Sen futbalistov Slovana Bratislava o postupe do skupinovej fázy Ligy majstrov sa rozplynul v 3. predkole.

Šance na prienik do play off naštrbila už minulotýždňová domáca prehra 1:2 s Maccabi Haifa, ktorú "belasí" nedokázali v utorňajšej odvete v Izraeli zvrátiť a po ďalšej prehre 1:3 sa so súťažou lúčia. Podľa trénera Vladimíra Weissa st. postúpil súper zaslúžene, no svoj tém pochválil za to, že v dvojzápase ukázali dobré veci.

"Gratulujem Haife k zaslúženému postupu, ďalej ide lepšie mužstvo. My sme sa veľmi snažili, chceli sme od úvodu hrať rozumne, netvoriť súperovi priestory, a pokúsiť sa skórovať. Za stavu 0:0 boli dve šance, ktoré sme nevyužili, pričom prakticky z prvej vážnejšej súperovej sme inkasovali. Vo výbornej kulise a atmosfére to bol ťažký zápas. V druhom polčase bol na našej strane dostatok príležitostí, aby sme skóre skorigovali aj skôr. Podaril sa nám pekný kontaktný gól, žiaľ, v závere sme ešte inkasovali. Myslím si, že sme ukázali aj dobré veci a sympatický výkon najmä v druhom polčase," citoval trénera hostí oficiálny web Slovana.

Práve na výkone z druhého polčasu môžu "belasí" stavať do budúcnosti. "Aleksandara Čavriča som cez polčas striedal, pretože šiel hrať so sebazaprením, mal problém so svalom, no chcel hrať, za čo mu osobne ďakujem. Radšej som ho však za tohto stavu šetril. Striedanie Tigrana Barseghjana bolo viac-menej z taktického zámeru i z toho pohľadu, že som od neho čakal viac dynamiky. Po prestávke sme boli živší a behavejší, čo bolo vidno, Marko Tolič tam priniesol myšlienku," dodal Weiss st. Slovenský šampión bude po vypadnutí v LM pokračovať v play off Európskej ligy, v ktorom bude jeho súperom Aris Limassol. Prvý zápas je na programe 24. augusta o 20.30 h v Bratislave, odveta na Cypre sa uskutoční 31. augusta o 19.00 SELČ. "Pokúsime sa postúpiť do Európskej ligy. Každý zápas na tejto úrovni je veľmi vyrovnaný a ťažký, no verím, že môžeme postúpiť," myslí si Weiss st.

Chorvátsky ofenzívny stredopoliar Marko Tolič tiež uznal kvalitu súpera, no podľa neho netreba po vypadnutí vešať hlavu a sústrediť sa na zápasy s Limassolom. "Máme za sebou veľmi ťažký zápas. Začali sme dobre, no prvý gól ovplyvnil ďalší priebeh. Musím však povedať, že Maccabi je momentálne lepšie než my. Robili sme, čo bolo v našich silách, žiaľ, nestačilo to. Nedosiahli sme, po čom sme túžili, no čakajú nás ďalšie zápasy. Najbližšie liga, potom play off Európskej ligy. Treba sa pozerať dopredu, zostávame koncentrovaní a optimisticky naladení," uviedol Tolič pre klubový web.

V Haife vládli náročné podmienky - teplo, dusno a vysoká vlhkosť vzduchu. "Toto boli najťažšie podmienky, v akých som kedy hral. V Mostare to bolo náročné, ale stále nie také ako v Haife. Pre vlhkosť sa ťažko dýchlo. Predstavte si to ako niečo medzi časom stráveným v teple vonku a saunou. Hral som 25 minút, obdiv patrí chalanom, ktorí dali celý zápas. Na druhej strane, ako som už povedal, Haifa bola lepšia a vyhrala z nejakého objektívneho dôvodu," skonštatoval Tolič a poďakoval sa fanúšikom, ktorí absolvovali ďalekú cestu do Haify. "Určite pre nich nebolo ľahké absolvovať takú dlhú cestu, takže ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť. Ďakujeme aj tým fanúšikom, ktorí nám fandili na diaľku z Bratislavy či iných miest. Po dvoch európskych prehrách to určite ani pre vás nie je ľahké, no ideme ďalej a verím, že nabudúce to vyjde. Vidíme sa už v sobotu na Michalovciach," odkázal Tolič priaznivcom slovenského šampióna.

Stále tak platí, že do skupinovej fázy LM prenikli zatiaľ iba tri kluby zo Slovenska - 1. FC Košice (1997), Artmedia Petržalka (2005) a MŠK Žilina (2010). Slovan sa vlani prebojoval do osemfinále Európskej konferenčnej ligy, kde bol nad jeho sily FC Bazilej. Aj teraz by "belasí" v prípade neúspechu v play off EL pokračovali v skupinovej fáze EKL.