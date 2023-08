BRATISLAVA - Boj o skupinovú fázu najprestížnejšej pohárovej súťaže pokračuje! Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v stredu o 20.30 na Tehelnom poli v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov proti izraelskému majstrovi Maccabi Haifa. Hoci miernym favoritom je tím z Blízkeho východu, belasí sa aj pri pohľade na porovnanie kádrov nemajú čoho báť.

Výhoda izraelského šampióna spočíva aj v tom, že si vo vlaňajšej edícii Ligy majstrov zahral v skupinovej fáze, keď si zmeral sily s PSG, Juventusom a Benficou. Hoci sú skúsenosti a kvalita mierne na strane Maccabi Haifa, v Slovane sa pred začiatkom 3. predkola milionárskej súťaže dopredu rozhodne nevzdávajú.

„Nikdy sa pred zápasom nepozerám na to, kto by mal byť papierovo silnejší. Aj pred Zrinjski to bolo z môjho pohľadu 50:50, a tak je to vždy, bez ohľadu na súpera. Čelíme veľmi kvalitnému súperovi so silnými individualitami, no verím v naše mužstvo. Ak si udržíme koncentráciu a disciplínu, máme šancu,“ povedala pre klubový web belasých letná posila Kyriakos Savvidis.

Čísla pri pohľade na špecializovaný portál transfermarkt.com hovoria jasnou rečou - zatiaľ čo hodnota kádra slovenského majstra sa odhaduje na 15,7 milióna eur, káder Maccabi Haifa má hodnotu 20,29 milióna eur. Ako výrazný bude rozdiel prakticky 5 miliónov eur medzi tímami, to bude záležať aj od najväčších hviezd na ihrisku. Slovan nemôže počítať s vykartovaným kapitánom Vladimírom Weissom ml. Tréner Vladimír Weiss st. sa bude určite spoliehať na góly najdrahšieho hráča belasých Aleksandara Čavriča (1,3 milióna eur). „Pokúsime sa uhrať výsledok, ktorý nám dá šancu do odvety. Uvidíme, na čo máme,“ zaželal si skúsený tréner.

Najväčšiu hodnotu v tíme súpera má záložník Dia Saba (3,5 milióna eur), no hlavnou hviezdou je kapitán a ofenzívny záložník Tjaronn Chery, ktorý režíroval aj postup v druhom predkole proti Šerifu Tiraspoľ.