Futbalisti Slovana Bratislava nezvládli prvý zápas 3. predkola futbalovej Ligy majstrov. V stredu na Tehelnom poli podľahli izraelskému tímu Maccabi Haifa 1:2. Odveta je na programe v utorok 15. augusta v Haife. Tréner domácich Vladimír Weiss st. bol napriek prehre s výkonom svojich zverencov spokojný.

Všetky góly padli v prvom polčase. Hostia išli do vedenia po zásahu Frantzdyho Pierrota v 5. minúte, v 12. minúte vyrovnal Juraj Kucka. O triumf Haify sa o tri minúty neskôr postaral Diaa Sabia. Víťaz tohto dvojzápasu sa v play off LM stretne s Young Boys Bern, zdolaný tím narazí v play off Európskej ligy na jedného z dvojice Raków Čenstochová - Aris Limassol.

Po stretnutí zhodnotil výkon svojho mužstva tréner Vladimír Weiss st. "Dnes to bol výborný futbal. Haifa potvrdila svoju kvalitu, no my sme odohrali tiež dobrý zápas. Som hrdý na mužstvo, hráči odviedli skvelú prácu proti kvalitnému súperovi. Brankár Borjan nás podržal vo viacerých situáciách a som rád, že ho máme. Čaká nás tam divácke peklo, no pôjdeme s cieľom vyhrať a pokúsime sa o zázrak," uviedol kouč Slovana, na ktorého nadviazal strelec jediného gólu domácich Juraj Kucka. ""Bol to dobrý zápas. Oni majú veľkú kvalitu, no škoda takýchto dvoch gólov, ktoré sme dostali. Máme však na čom stavať a môžeme byť viac efektívnejší. Ideme tam zabojovať," dodal kapitán "belasých".

Zápas bol ochudobnený o absenciu dvoch kreatívnych hráčov, na domácej strane Vladimíra Weissa a v tíme hostí Tjaronna Cheryho. "Nám chýbal Vlado, Maccabi zasa Chery, čiže dvaja technickí hráči a tvorcovia hry. My sme mali Jabovo brvno, ale aj oni mali ťažké strely, ktoré sa neskončili gólom. Pôjdeme tam uvoľnení, musíme hrať na riziko, ale bude to tam ešte ťažšie aj kvôli tomu, že budú hrať pred domácim publikom. Musíme byť sebavedomí a ja verím, že sa nám to môže podariť zvrátiť," poznamenal kouč Slovana.

Koncovka nie je v tejto sezóne silná stránka jeho tímu, aj v stredu sa viacero sľubných šancí neskončilo gólom. "My sme naše jednu-dve dobré šance, ktoré normálne dávame, nepremenili. Futbal sa hrá na góly a oni dali o jeden viac. Vyhrali a treba to hodnotiť objektívne, ale verím, že v odvete zabojujeme o postup."

Na adresu slovenského majstra sa vyjadril i tréner Maccabi Haifa Messay Dego: "Hrali sme dobre a dosiahli sme dôležité víťazstvo. Slovan má veľmi silné mužstvo, ale my urobíme všetko, aby sme doma náskok udržali a postúpili. Vieme však, že odveta nebude jednoduchá. Vo futbale sa môže stať všetko, ale dúfam, že to s podporou našich fanúšikov zvládneme."