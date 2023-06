Už 10. júna sa rozhodne o tom, kto ovládne futbalovú Ligu majstrov. Inter Miláno si môže zopakovať triumf z roku 2010, Manchester City najprestížnejšiu súťaž na svete ešte nikdy nevyhral. Koho favorizujú experti v istanbulskom finále?

Zranený Škriniar má zrejme po sezóne

Milan Škriniar sa približne v polovici apríla podrobil operácii bedrovej chrbtice a zdá sa, že má definitívne po sezóne. Nahlas sa špekuluje o jeho odchode do PSG, ale momentálne čaká na vyvrcholenie svojho Interu. V tomto ročníku zasiahol do ôsmich zápasov v rámci Ligy majstrov a prispel aj k vyradeniu Porta v osemfinále. Odvtedy však nehral a len ako divák sledoval postup cez Benficu a AC Miláno až do finále. Na súpiske nebol ani v úspešnom finále Coppa Italia proti Fiorentine.

Slovenský futbal so šancou na historický moment

Napriek tomu môže Škriniar napísať novú kapitolu slovenského futbalu. Žiadny iný Slovák totiž nikdy nevyhral futbalovú Ligu majstrov. Už postupom do finále pozmenil históriu, pretože najďalej to dotiahol Martin Škrtel. S Liverpoolom v roku 2008 skončil v semifinále. Mimochodom, v minulosti ju vyhrali až štyria Česi – Milan Baroš a Vladimír Šmicer s Liverpoolom v roku 2005, Marek Jankulovski s AC Miláno v roku 2007 a Petr Čech s Chelsea v roku 2012.

Bláznivá stávka o zmene mena

Písal sa rok 2019 a Milan Škriniar uzavrel s talianskym novinárom Matteom Barzaghim netradičnú stávku. Slovenský reprezentant sľúbil, že si na úrade zmení meno na Milan Inter Škriniar, ale iba v prípade, že s milánskym Interom získa trofej pre šampióna Ligy majstrov. Stačí mu na to vyhrať už iba jediný zápas.

City chce konečne vyhrať ušatú trofej

Manchester City je už istý víťaz Premier League a skompletizoval zlatý hetrik. Prvenstvo v Lige majstrov mu stále uniká. Momentálne je proti Interu absolútne jasným favoritom s kurzom 1.41. Veď od tímu Pepa Guardiolu dostal výprask aj Real Madrid, ktorý na jeho pôde prehral s výsledkom 0:4. Zaujímavým faktom je, že City prehral na európskej scéne doma naposledy v roku 2018 s Lyonom (26 stretnutí bez prehry). Vo svojom jedinom finále LM prehrali pred dvoma rokmi s Chelsea 0:1. Navyše má šancu na treble, keďže ho čaká aj finále FA Cupu.

Dvojnásobná hodnota kádra nemusí byť rozhodujúca

Finále Ligy majstrov bude viesť poľský rozhodca Szymon Marciniak, ktorý viedol aj decembrový duel finále MS v Katare. City sa bude spoliehať na svojho kanoniera Erlinga Haalanda, ktorý strelil v tejto sezóne vo všetkých súťažiach už 57 gólov. Len na porovnanie, hodnota kádra City je 1,05 miliardy eur. Tím Interu sa pohybuje na hodnote približne 530 miliónov eur. „Splnil sa nám sen a po 13 rokoch si opäť zahráme finále Ligy majstrov. Hoci nám úvod skupinovej fázy nevyšiel podľa predstáv, verili sme, že sa môžeme dostať ďaleko,“ povedal tréner Interu Simone Inzaghi.

