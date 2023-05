Bratislava - Presne po 20 rokoch uvidí európska futbalová scéna opäť milánske derby v semifinále Ligy majstrov.

Favorita dvojzápasu jasne určiť nemožno, Inter i AC delia v tabuľke talianskej Serie A iba dva body. Prvý duel je na programe v stredu o 21.00 h s domácou výhodou pre AC, v tíme "modro-čiernych" nie je k dispozícii slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar pre problémy s chrbtom.

Milánske veľkokluby sa stretli vo vyraďovacích bojoch v Európe celkovo dvakrát v histórii a vždy bolo úspešnejšie AC. V ročníku 2002/03 sa v prvom meraní síl zrodila bezgólová remíza, v odvete strelil rozhodujúci úvodný gól v nadstavení prvého polčasu Andrij Ševčenko a keďže AC bolo v zápise hosťujúcim tímom, ani vyrovnávajúci zásah z kopačky Obafemiho Martinsa v 84. minúte Interu podľa vtedajších pravidiel nepomohol. Mužstvo Carla Ancelottiho postúpilo do finále, v ktorom uspelo aj proti Juventusu Turín a získalo svoj šiesty titul. Odvtedy získalo ďalší a to v roku 2007, najčerstvejší triumf má však na konte Inter, ktorý pod vedením Joseho Mourinha vyhral Ligu majstrov v roku 2009.

V prebiehajúcom ročníku Serie A sa skončili obe vzájomné merania síl víťazstvom domáceho tímu. V septembri triumfovali "rossoneri" 3:2, dvoma gólmi sa zaskvel Rafael Leao. Vo februári získal tri body Inter zásluhou jediného gólu, o ktorý sa postaral Lautaro Martínez. Kluby sa v sezóne ešte stretli v januári v Superpohári a Inter triumfoval 3:0, presadili sa Federico Dimarco, Edin Džeko a Martinez. Doteraz posledný vzájomný dvojzápas vyznel v minulej sezóne v semifinále Talianskeho pohára pre Inter, keď po remíze 0:0 vyhral odvetu 3:0.

Obe mužstvá sa naladili na súboj pozitívne, keď zvládli svoje súboje 34. kola Serie A proti priamym konkurentom v boji o prvú štvorku. Inter vyhral na pôde AS Rím 2:0, AC si rovnakým výsledkom poradilo doma s Laziom Rím. "Červeno-čiernym" sa ešte nikdy nestalo, aby vo vyraďovacej časti európskej súťaže nestačili na súpera z vlastnej krajiny. Proti talianskym súperom majú bilanciu 4:0. "Čakajú nás dva nádherné, vzrušujúce a pre hráčov veľmi náročné stretnutia. Už sme v tejto sezóne dokázali veľa a nemienime sa zastaviť," deklaroval odhodlanie podľa uefa.com tréner AC Stefano Pioli.

Inter aktuálne ťahá v Serie A šnúru štyroch triumfov v rade. Počas nej navyše inkasoval iba jeden gól a dal 14. "Uspeli sme v skupine s náročnými súpermi Bayernom Mníchov a Barcelonou. Zaslúžime si byť v tomto semifinále. Na začiatku sezóny to bol sen, no teraz je to realita. Pracovali sme tvrdo, aby sme prežívali práve takéto zážitky," vyhlásil kouč Interu Simone Inzaghi.

semifinále Ligy majstrov - prvý zápas:

STREDA 10. mája

21.00 AC Miláno - Inter Miláno /rozhoduje: Jesús Gil Manzano (Šp.)/

tt mp