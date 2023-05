Manchester - Futbalisti Realu Madrid neobhája vlaňajší triumf v Lige majstrov. V stredu utrpeli najťažšiu prehru v LM v klubovej histórii, keď v semifinálovej odvete podľahli domácemu Manchestru City hladko 0:4 a po remíze 1:1 v prvom dueli sa so súťažou rozlúčili. Tréner Carlo Ancelotti bezprostredne po zápase nevedel vysvetliť príčiny neúspechu, športovo však uznal, že do finále postúpil lepší tím.

"Snažím sa zanalyzovať, čo sa nám prihodilo, no nedáva mi to zmysel. Je to prehra, ktorá bolí," hodnotil zápas Ancelotti. "Také niečo sa však vo futbale stáva. Čelili sme silnému protivníkovi, ktorý bol lepší než my. Od začiatku na nás vyvinul obrovský tlak, väčšina vecí mu vychádzala. Nedovolil nám zmocniť sa lopty a vypracoval si rýchlo dvojgólový náskok. Potom už bolo pre nás ťažké zmobilizovať sa. V druhom polčase sme sa snažili, ale už to nešlo."

Obhajca trofeje zopakoval svoju najťažšiu prehru v Lige majstrov, v marci 2009 rovnakým výsledkom podľahol Liverpoolu. Nedokázal nadviazať na vlaňajšie semifinále, v ktorom City vyradil po výsledkoch 3:4 a 3:1 pp. "Musíme sa z toho poučiť, myslieť na budúcu sezónu a zlepšiť sa. Pred rokom sme dokázali City zdolať a dostať sa do finále. Tentoraz bolo lepšie," priznal taliansky kouč a dodal, že plánuje dodržať svoj kontrakt, platný až do júna 2024. Na Etihad prekonal rekord Sira Alexa Fergusona, legendárneho trénera Manchestru United. Pre Ancelottiho, ktorý ako jediný vyhral Ligu majstrov štyrikrát, bol stredajší duel jeho 191. v tejto súťaži (Ferguson 190, Arsene Wenger 178).

Real bol najmä v prvom polčase zatlačený do hlbokej defenzívy. Počas úvodnej polhodiny sa prakticky nedostal na polovicu domácich. Do prestávky prehrával 0:2 po góloch Bernarda Silvu, po zmene strán si dal vlastný gól Eder Militao a skazu španielskeho veľkoklubu dokonal v závere striedajúci Julian Alvarez. "Hráči Realu vyzerali ako vystrašené králiky v žiari reflektorov," skritizoval výkon "Los Blancos" v štúdiu BT bývalý stopér Manchestru United a anglickej reprezentácie Rio Ferdinand. "Očakávali sme, že budeme od začiatku pod tlakom, že nás súper nenechá hrať, Čakali sme, že budeme pritlačení pred našu šestnástku. Náš veľký problém bol v tom, že sme neboli nebezpeční smerom dopredu. V polčase sme boli presvedčení, že dokážeme zápas otočiť, ale neboli sme to skrátka my," vyhlásil belgický brankár Thibaut Courtois.

"Biely balet" tak nepridá ďalšiu do rekordnej zbierky 14. trofejí v Lige majstrov. "Súper bol lepší, nám niečo chýbalo. Nechali sme sa zatlačiť až príliš. Sme však Real, vrátime sa silnejší. Nabudúce budeme chcieť dostať sa opäť do finále," vyhlásil podľa AFP obranca Dani Carvajal.