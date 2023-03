BRATISLAVA - Futbalisti Bayernu Mníchov majú pred domácou odvetou osemfinále Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain lepšiu východiskovú pozíciu. Do odvety v mníchovskej Allianz Aréne idú Bavori za stavu 1:0. Hráči AC Milána si budú chcieť v Londýne taktiež ustrážiť jednogólový náskok získaný na San Sire proti Tottenhamu. Oba duely sú na programe v stredu o 21.00 SEČ.

Francúzsky tím sa nemôže spoliehať na Neymara, pre ktorého sa ročník skončil pre zranenie členka. Tréner Christophe Galtier vyriešil jeho absenciu zmenou formácie a v útoku sa bude spoliehať na duo Lionel Messi a Kylian Mbappe. Bayern nastúpi do odvety po tom, čo strelil jediný gól v Parku princov bývalý hráč Parížanov Kingsley Coman. Za predchádzajúcich desať rokov, v ktorých Bayern dvakrát zdvihol nad hlavu "ušatú trofej", vypadol v osemfinále iba raz – v sezóne 2018/19 proti neskoršiemu šampiónovi Liverpoolu.

"Povedal som hráčom, že v stredu nás čaká veľmi dôležitý zápas, do ktorého musíme vstúpiť intenzívne. Paríž patrí medzi najlepšie tímy v Európe a je ťažké ho zdolať," uviedol pred duelom tréner Bavorov Julian Nagelsmann. Nemecký tréner nemôže počítať s Benjaminom Pavardom, ktorý videl v prvom dueli červenú kartu. V zostave by ho mal nahradiť druhý Dayot Upamecano. "Jeho rýchlosť i sila proti Mbappemu pomôžu. Okrem Daviesa ide o jediného hráča, ktorý dokáže držať krok s tak rýchlym hráčom. Možno nie po celý čas, ale je to veľmi rýchly futbalista," dodal kormidelník Bayernu. Ten môže počítať pred odvetou aj so Sadiom Manem. Senegalský útočník sa vrátil na konci februára do zostavy Bavorov po štvormesačnej absencii zapríčinenou zranením. V dueloch proti Unionu Berlín a Stuttgartu však odohral dokopy len 54 minút a zostáva otázne, či je pripravený absolvovať tak náročnú záťaž.

"Moja myseľ sa už sústreďuje na stredajší zápas. Do Mníchova ideme s jasným cieľom postúpiť. Nemyslím na nič iné, ako na to, aby sme boli úspešní," citovala Mbappeho agentúra AFP. Útočník sa cez víkend stal s 201 gólmi najlepším strelcom v histórii PSG. Parížania v predošlých šiestich ročníkoch Ligy majstrov až štyrikrát stroskotali v osemfinále. Naposledy im vystavil stopku neskorší víťaz Real Madrid. V kádri bude chýbať aj zranený stopér Presnel Kimpembe, zdravotné problémy má taktiež Nordi Mukiele a počas víkendu si poranil rebrá kapitán Marquinhos. Ten by však mal nastúpiť.

Otvorený je pred odvetou aj zápas Tottenhamu s AC Miláno. Taliansky klub v prvom dueli zvíťazil na San Sire 1:0. "Spurs" sa na odvetu nenaladili ideálne – v stredu Londýnčania vypadli z Pohára FA, keď nestačili na druholigový Sheffield United (0:1). Rovnakým výsledkom podľahli v lige Wolverhamptonu. Impulz pre Hotspur môže byť návrat hlavného trénera Antonia Conteho, ktorý vynechal štyri predošlé zápasy, keď sa zotavoval z operácie žlčníka. "Antonio bude pre nás do konca sezóny obrovskou posilou. Je dôležité, že je späť. Tím ukáže, že žije, chcem vyhrávať a dominovať v hre," povedal asistent Cristian Stellini, ktorý viedol tím počas Conteho neprítomnosti.

Obhajca titulu talianskej Serie A neprežíva najideálnejšiu sezónu. Zverenci trénera Stefana Pioliho sú v lige piaty s trojbodovou stratou na druhý Inter. Milánčanom však zapasovala zmena systému na troch brániacich hráčov. Po zmene rozostavenia si udržalo AC čisté konto v troch zo štyroch predošlých duelov. "V prvom stretnutí sme mohli skórovať ešte raz, mali sme niekoľko jasných šancí. Teraz však očakávame oveľa náročnejší duel," povedal Pioli, ktorého tím má na dosah postup do štvrťfinále Ligy majstrov prvýkrát od sezóny 2011/12.