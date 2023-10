Šport24.sk Futbal Liga Majstrov Príroda je nevyspytateľná! City oddialili odlet do Lipska, Guardiola: Priorita je bezpečnosť Foto: Thanassis Stavrakis

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Manchester - Búrka narušila cestovné plány futbalistov Manchestru City. Úradujúci šampión Ligy majstrov mal letieť na druhý duel skupinovej fázy LM do Lipska v utorok popoludní, no jeho let sa oddialil.