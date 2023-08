Žreb Ligy majstrov: Slovan v prípade postupu do play off cez Maccabi proti Young Boys Bern

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez Maccabi Haifa stretnú v play off Ligy majstrov 2023/2024 s Young Boys Bern. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Prvé duely play off sú na programe 22./23. augusta, odvety sa uskutočnia 29./30. augusta. V úvodnom meraní síl by mal slovenský šampión výhodu domáceho prostredia, v odvete by sa predstavil vo Švajčiarsku. Okrem Bernu mohol Slovan ako nenasadený tím v majstrovskej vetve dostať za súpera aj lepšieho z dvojice AEK Atény/Dinamo Záhreb, FC Kodaň/Sparta Praha alebo Olimpija Ľubľana - Galatasaray Istanbul.

S Bernom odohral Slovan v nedávnej minulosti štyri zápasy s bilanciou jedna remíza a tri prehry (skóre 3:11). V skupinovej fáze Európskej ligy 2014/2015 prehral v Berne vysoko 0:5 a následne doma na Pasienkoch 1:3. V 2. predkole Ligy majstrov 2021/2022 vypadli "belasí" po výsledkoch 0:0 (doma) a 2:3 (vonku).

Slovan sa v minulom ročníku dokázal prebojovať do osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL). V skupinovej fáze Ligy majstrov zatiaľ neštartoval, zo slovenských klubov sa to v minulosti podarilo len FC Košice, Artmedii Petržalka a MŠK Žilina. Postupom cez Zrinjski Mostar si však Slovan opäť zaistil účinkovanie minimálne v skupinovej fáze EKL.

Žreb play off Ligy majstrov 2023/2024:

Majstrovská vetva:

víťaz ŠK SLOVAN BRATISLAVA/Maccabi Haifa - Young Boys Bern

Royal Antverpy - víťaz AEK Atény/Dinamo Záhreb

víťaz Raków Čenstochová/Aris Limassol - víťaz FC Kodaň/Sparta Praha

víťaz KÍ Klaksvík/Molde FK - víťaz Olimpija Ľubľana/Galatasaray Istanbul

Ligová vetva:

víťaz Glasgow Rangers/Servette Ženeva - víťaz PSV Eindhoven/SK Sturm Graz

víťaz SC Braga/FK TSC Bačka Topola - víťaz Panathinaikos Atény/Olympique Marseille