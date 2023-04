Futbalisti AC Miláno sa po šestnástich rokoch predstavia v semifinále Ligy majstrov. "Rossoneri" postúpili cez SSC Neapol, keď v úvodnom štvrťfinále vyhrali doma 1:0 a v utorkovej odvete remizovali 1:1. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral celý zápas v drese domácich.

Neapol nastúpil bez vykartovaných Andre Anguissu a stopéra Kima Min-jaeho, no do útoku sa vrátil kanonier Victor Osimhen. Domáci v úvode zovreli súpera a prvých 20 minút sa hralo len na jednu bránku. SSC však z tlaku vyťažilo len par pološancí a po prvej vážnejšej akcii hostí mohlo inkasovať. Mario Rui fauloval v šestnástke Rafaela Leaa a rozhodca ukázal na biely bod. Penaltu však zahodil skúsený Olivier Giroud. Francúzsky kanonier neuspel ani o pár minút neskôr, keď jeho strelu opäť chytil brankár Alex Meret. Zápas sa hral vo vysokom tempe a s množstvom tvrdých zákrokov. Horšie dopadli domáci, ktorí museli už v prvom dejstve vystriedať Ruia i Mattea Politana. Vymenili ich Hirving Lozano s Mathiasom Oliverom. Zmeny si vyžiadali svoju daň, v samom závere polčasu potiahol loptu spred svojej šestnástky až do tej súperovej Leao a Giroud už svoju tretiu šancu premenil. V nadstavenom čase neplatil gól Osimhena pre ruku. Neapolu to vpredu nešlo ani po zmene strán, chýbali mu väčší pokoj a presnosť pri centroch, finálnych prihrávkach a hlavne pri zakončení. V 82. minúte domácim svitla iskierka nádeje, no zahasil ju Chviča Kvaracchelia, ktorý podobne ako Giroud v prvom polčase nepremenil penaltu. Osimhenov gól na 1:1 prišiel už neskoro. Neapol sa premiérovo v histórii predstavil vo štvrťfinále.