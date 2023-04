Futbalisti FC Chelsea prehrali aj odvetný štvrťfinálový zápas Ligy majstov proti Realu Madrid rovnakým výsledkom 0:2. Španielsky veľkoklub sa dostal tretíkrát za sebou medzi najlepšiu štvoricu.

Real prišiel na Stamford Bridge s dvojgólovým náskokom a tak nechal v úvode zápasu tvoriť domácich. Tí si však vypracovali len jednu šancu, keď N'Golo Kante zblízka netrafil a krátko potom mohli inkasovať, no Rodrygo napálil len do žrde. V závere polčasu zachránil Real brankár Thibaut Courtois, ktorý zneškodnil zakončenie Marca Cucurellu. Po zmene strán zablokovali hostia šancu Kanteho a v 58. minúte sa ujali vedenia. Po pravej strane vnikol do šestnástky Rodrygo, jeho prihrávka na Karima Benzemu nevyšla, no loptu mu poslal späť Vinicius Junior a brazílska spolupráca slávila úspech. Dočasný tréner Chelsea Frank Lampard potom skúsil oživiť hru striedaniami, no nepodarilo sa a v 80. minúte rozhodol druhým gólom Rodrygo. Zverenci Carla Ancelottiho sa tak tretíkrát za sebou predstavia medzi najlepšou štvoricou.