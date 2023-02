BRATISLAVA - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v úvodnom osemfinálovom stretnutí Ligy majstrov na ihrisku FC Liverpool 5:2. Obhajca titulu a rekordný európsky šampión prehrával v repríze vlaňajšieho finále po úvodnej štvrťhodine 0:2, do prestávky však vyrovnal a po nej sa troma gólmi postaral o famózny obrat. SSC Neapol v základnej zostave so Stanislavom Lobotkom zvíťazil v druhom utorňajšom dueli na pôde Eintrachtu Frankfurt 2:0. U slovenského stredopoliara sa začala akcia pred prvým gólom SSC, ktorý strelil Victor Osimhen. Druhý pridal Giovanni Di Lorenzo.

FC Liverpool - Real Madrid 2:5 (2:2)

Góly: 4. Nunez, 14. Salah - 21. a 36. Vinicius Junior, 55. a 67. Benzema, 47. Militao

Do šlágra na Anfielde medzi dvoma európskymi gigantmi, ktorí majú spoločne na konte dvadsať titulov v najprestížnejšej súťaži (14:6 pre Real), vstúpili domáci raketovo. Už v 4. minúte našiel Salah v šestnástke Nuneza a ten šikovným tečom prekonal Courtoisa. O desať minút neskôr brankár Realu nespracoval ideálne prihrávku od Valverdeho, lopta mu odskočila rovno pred dobiedzajúceho Salaha a egyptský útočník ju poslal do opustenej brány. Real sa však z dvojitého úderu dokázal rýchlo spamätať, v 21. minúte znížil krížnou strelou Vinicius Junior. Hosťom sa následne zranil Alaba a musel opustiť ihrisko. Napriek tomu "biely balet" ešte do prestávky vyrovnal po ďalšom presnom zásahu Viniciusa Juniora. Domáci museli stráviť trpkú pilulku v podobe straty dvojgólového náskoku, to však zďaleka nebolo všetko. V 47. minúte Modrič naservíroval loptu Militaovi a ten ju prudkou hlavičkou poslal za Alissona - 2:3. V 55. minúte už bolo 2:4, keď Benzemov pokus tečoval Gomez a pomýlil vlastného brankára. V 67. minúte francúzsky útočník zvýšil už na hrozivých 2:5 z pohľadu Liverpoolu. Hostia si náskok ustrážili a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále.

Eintracht Frankfurt - SSC Neapol 0:2 (0:1)

Góly: 40. Osimhen, 65. Di Lorenzo

Suverénny líder talianskej Serie A z Neapola sa na trávniku víťaza Európskej ligy mohol ujať vedenia v 35. minúte, ale Lozano strelou z prvej trafil iba do žrde. Už o niekoľko desiatok sekúnd dostali hostia možnosť zahrávať jedenástku po faule na Osimhena, Trapp však vystihol smer Kvaraccheliovej strely a vyrazil loptu na roh. V 40. minúte však nemal nárok na pokus Osimhena, ktorého našiel pred opustenou bránkou Lozano. Akciu začal Lobotka vyhratým súbojom na vlastnej polovici a rýchlym pasom na Lozana. Neapol pokračoval v kvalitnom výkone aj po prestávke. Kvaracchelia sa v 57. minúte rútil sám na Trappa, ale neprekonal ho. O chvíľu videl červenú kartu domáci útočník Kolo Muani za pristúpenie nohy Anguissu. Hostia presilovku využili, v 65. minúte zvýšil na 0:2 Di Lorenzo. Frankfurt sa po zmene strán nedostal k ohrozeniu bránky súpera a do Talianska pôjde s dvojgólovým mankom.