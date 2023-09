Škriniarov PSG vstúpil do novej sezóny LM víťazne: Na domácej pôde zdolal Dortmund 2:0

Futbalisti Paríža Saint Germain v základnej zostave s Milanom Škriniarom zvíťazili v šlágri F-skupiny úvodného kola novej sezóny Ligy majstrov nad Borussiou Dortmund 2:0.

V šlágri úvodného dňa novej sezóny malo hernú i streleckú prevahu domáce PSG, no Dortmund v prvom polčase dokázal otupiť jeho útočné zbrane. Disciplinovaná defenzíva pustila domácich len do jedenej väčšej šance, keď Vitinha z hranice pokutového územia opečiatkoval žrď. Parížania si v 40. minúte pýtali penaltu, keďže lopta sa v šestnástke hostí dotkla ruky Süleho, ale predtým sa odrazila od jeho tela a rozhodca pokutový kop nenariadil. V úvode druhého polčasu po ďalšej ruke Süleho však už hej a po krátkej kontrole VAR-om premenil penaltu Mbappe. Hostia otvorili hru, no v 58. minúte inkasovali druhýkrát, keď si Hakimi vymenil loptu s Vitinhom, zasekol Hummelsa a pridal druhý gól. V 79. minúte mohol znížiť striedajúci Bynoe-Gittens, ktorý trafil žrď. PSG si však už výhru postrážilo a je na čele skupiny. Škriniar odohral celý zápas.