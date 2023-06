Istanbul - Ohlasy svetových médií na triumf anglického Manchestru City vo finále Ligy majstrov nad Interom Miláno 1:0.

BBC (V.Brit.): "Hodiny v Istanbule sa blížili k polnoci, keď konečne prišiel okamih, po ktorom Manchester City toľko bažil, a táto rozľahlá stará metropola na brehu Bosporu sa mohla zmeniť na modrú."

Daily Mail (V.Brit.): "Jeden, dva, trikrát šampióni! Nebolo to perfektné, ale stačilo to. Rodriho gól bol ako drahokam a Ederson bol heroický, no i šťastný. Inter do toho dal všetko, no jeho nedostatky v zakončení rozhodli. Jack Grealish plače a nie je jediný."

The Independent (V.Brit.): "Man City dosiahol veľkolepé víťazstvo, ktoré presahuje historické treble. Rodriho zásah a Edersonov zákrok stačili Guardiolovmu tímu, aby sa v Istanbule zapísal do histórie. Síce to nebolo úplne tak, ako sa očakávalo, ale anglickí šampióni triumfovali aj v Európe a doviedli dlhodobý projekt investorov z Abú Zabí do cieľa. Aspoň v tomto štádiu."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Inter, aká škoda! Hral si na rovnakej úrovni ako City, no Liga majstrov patrí Guardiolovi. Rozhodol gól Rodriho, Dimarco trafil brvno, Lukaku zahodil šancu z tesnej blízkosti a Pep vyhral tretíkrát Ligu majstrov. Žiadna nezabudnuteľná noc pre Miláno, Manchester má prvý titul v histórii."

Corriere dello sport (Tal.): "Manchester City vyhral prvýkrát vo svojej histórii Ligu majstrov. Na Ataturkovom štadióne v Istanbule rozhodol gól Rodriho v druhom polčase. Inter zahodil dve veľké šance a Inzaghiho tím už nedokázal vyrovnať."

La Stampa (Tal.): "Manchester má už dva tímy, ktoré dokázali v jednej sezóne priniesť domov treble. Premier League, Pohár FA a hlavne Liga majstrov. Doteraz to zvládol len United, teraz je tu aj City."

AS (Špan.): "Manchester City to na druhýkrát zvládol a vo finále v Istanbule vystúpil na trón. Rodriho gól zariadil prvý titul v Lige majstrov pre ´cityzens´, ktorí sú 23. európski šampióni v histórii."

Süddeutsche Zeitung (Nem.): "Ederson udržal triumf. Vo finále Ligy majstrov, ktoré dlho pripomínalo psychologickú vojnu, si Manchester City zabezpečil titul a dosiahol treble."

L´Equipe (Fr.): "Tím Simoneho Inzaghiho podal vo finále skvelý výkon, ale nakoniec zvíťazil Manchester City. Finále často nebýva výkladnou skriňou súťaže. To Ligy majstrov v sezóne 2022/23 to ešte viac ilustrovalo. Tím Pepa Guardiolu, dominantný v predošlých konfrontáciách, ktoré vyhral minimálne s trojgólovým rozdielom nad Lipskom (1:1, 7:0), Bayernom (3:0, 1:1) a Realom Madrid (1:1, 4:0), aby sa dostal až sem, predviedol jeden z najhorších výkonov v druhej polovici sezóny."