Fanúšikovia AC Miláno sa počas stredajšieho zápasu Ligy majstrov proti Neapolu stali na San Sire terčom hanebných incidentov. Podľa viacerých talianskych médií priaznivci "Partenopei" okrem verbálneho urážania, na fanúšikov milánskeho klubu pľuli a lietali aj poháre naplnené močom.

Podľa priamych zdrojov, ktoré sa nachádzali na tribúne v sektore "Secondo Verde", začalo nevhodné správanie fanúšikov hostí po góle Ismaëla Bennacera a pokračovalo najmä počas celého druhého polčasu. Na štadióne dochádzalo k tvrdým slovným urážkam i k opakovanému hádzaniu zapaľovačov, fliaš či dokonca pohárov plných moču. Fanúšikovia Neapola sa nachádzali v treťom kruhu na opačnom konci od sektora "Curva Sud". Tesne pod nimi, v časti "Secondo Verde", boli len fanúšikovia Milána, čo hostia využili tým najhorším možným spôsobom.

SSC Neapol v dueli proti Milánu podľahol 0:1. V drese hostí odohral celý zápas slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Triumf "rossoneri" zabezpečil v 40. minúte Ismael Bennacer. Neapol nastúpil do zápasu bez klasického hrotového útočníka, keďže nigérijský kanonier Osimhen je zranený a v zostave ho nahradil Elmas. Milánčania sa pripomenuli prvýkrát v 25. minúte, keď unikol Leao, ale jeho zakončenie mierilo mimo bránu. Obrana Neapolu prepadla aj v 40. minúte, keď sa dostal do podobnej pozície Bennacer, alžírsky stredopoliar však mieril presne k prvej žrdi a poslal AC do vedenia. Neapol síce mal hernú prevahu, vyloženú príležitosť si však nedokázal vypracovať a do domácej odvety pôjde v nevýhode.