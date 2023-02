Frankfurt - Futbalisti SSC Neapol, v zostave aj so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, potvrdili v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov rolu favorita a zvíťazili na pôde Eintrachtu Frankfurt 2:0.

Domácim zápas výrazne skomplikovalo vylúčenie Randala Kola Muaniho v 58. minúte. Tréner Eintrachtu Oliver Glasner však neskladá zbrane a aj napriek absencii piateho najlepšieho strelca I.Bundesligy a dvojgólovému manku verí, že jeho tím môže pod Vezuvom dvojzápas otočiť na svoju stranu. Pred uspokojením s dvojgólovým náskokom varuje aj kouč Neapolčanov Luciano Spalletti.

Suverénny líder talianskej Serie A mal od úvodného polčasu územnú i streleckú prevahu. "Partenopei" mohol poslať do vedenia ako prvý v 35. minúte Hirving Lozano, ale jeho strelu zastavila žrď. O niekoľko desiatok sekúnd spadol v pokutovom území Victor Osimhen, ale pokus Chviču Kvaraccheliju z bieleho bodu zlikvidoval Kevin Trapp. Nemecký brankár však v 40. minúte už nestačil na pokus Osimhena a nigérijský kanonier sa stal vo veku 24 rokov a 54 dní najmladším hráčom, ktorý skóroval za Neapol vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov.

Hostia dominovali na lopte aj v druhom dejstve. Výrazne k tomu prispelo vylúčenie Kola Muaniho, ktorý videl červenú kartu v 58. minúte po šľapáku na Andreho Zamba Anguissu. Už o sedem minút dokázali Neapolčania využiť početnú prevahu zásluhou Giovanniho Di Lorenza, ktorý uzavrel na konečných 2:0. Pre Neapol to bolo prvé víťazstvo na ihriskách súperov vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov. "Tešíme sa z tohto víťazstva na ťažkom teréne proti silnému súperovi. Mohli sme streliť aj viac gólov. Oni začali dobre, potom sme sa postupom času dostali do zápasu držaním lopty. Vedeli sme, aké je to dôležité a správne sme sa na to sústredili," citovala kapitána Neapola agentúra AFP.

Eintracht čaká na štadióne Diega Armanda Maradonu náročná úloha. Zverenci trénera Olivera Glasnera musia zmazať bez prítomnosti piateho najlepšieho strelca Bundesligy Kola Muaniho dvojgólové manko. "Stále máme šancu, nie je veľká, ale stále ju môžeme využiť. Do Neapola nejdeme ako turisti. Ak strelíme úvodný gól, bude to 1:0, potom je pravdepodobné, že trochu znervóznejú," neskladá zbrane tréner nemeckého tímu Oliver Glasner.

Kouč talianskeho tímu Luciano Spalletti sa snaží pred odvetným zápasom, ktorý je na programe 15. marca, udržať svoje mužstvo koncentrované: "Stále je pred nami druhý zápas. Naším najväčším nepriateľom je myslieť si, že je hotovo."