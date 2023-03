Mníchov - Futbalisti Bayernu Mníchov sa v piatej sezóne za sebou prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov. Po triumfe 1:0 v Parku princov zdolali Paríž Saint-Germain v stredajšej domácej odvete 2:0. Podľa trénera úradujúceho nemeckého šampióna Juliana Nagelsmanna postúpilo jeho mužstvo úplne zaslúžene.

"Ak pristúpime ku každému zápasu s takýmto nasadením, emóciami a kvalitou, potom môžeme dosiahnuť všetko. Verím, že toto víťazstvo nám dodá veľa sebavedomia," spokojne konštatoval Nagelsmann. Ten osobitne vyzdvihol obranný zákrok Matthijsa de Ligta. V 35. minúte za stavu 0:0 stredopoliar hostí Vitinha zakončoval do prázdnej brány, no holandský stopér sa stihol vrátiť a vykopol loptu spred bránkovej čiary. "Zachránil nás. Deväť z desiatich obrancov na svete by to už vzdalo, lebo by si mysleli, že gólu už nezabránia. Bol to neuveriteľný zákrok. Matthijs miluje bránenie a nenávidí inkasovať góly," pochválil tréner De Ligta. Na jeho slová nadviazal domáci kapitán Thomas Müller: "Vo futbale potrebujete aj šťastie. Ak by súper viedol 1:0, neviete predpovedať, ako by sme zareagovali." Švajčiarsky brankár Bavorov Yann Sommer sa spoluhráčovi za zázračný zákrok odmení: "Bolo neskutočné, ako ma zachránil. Ak by z toho bol gól, zápas sa mohol vyvíjať úplne iným smerom. Po stretnutí som Matthijsovi povedal, že ho bude pred dverami čakať švajčiarska čokoláda."

Bayern sa mohol ujať vedenia v 52. minúte, no gól Erica Choupa-Motinga neuznali pre ofsajd. O deväť minút neskôr už jeho presný zásah platil, domácemu útočníkovi pripravil gól ako na podnose Leon Goretzka. Situácii predchádzala hrubá chyba stredopoliara Parížanov Marca Verrattiho. V 89. minúte spečatil postup striedajúci Serge Gnabry, ktorý bol na ihrisku iba tri minúty. Podľa Nagelsmanna potreboval jeho tím podporu publika, aby prekonal "brutálnu kvalitu" Parížanov v prvom polčase. "V druhom sme už boli oveľa lepší ako súper. Zaslúžili sme si zvíťaziť a postúpiť," povedal pre DAZN.

PSG nastúpil bez brazílskeho útočníka Neymara, ktorý si zranil členok a sezóna sa pre neho predčasne skončila. V 36. minúte postihla Parížanov ďalšia rana, pre zranenie musel z ihriska odísť kapitán Marquinhos. Vystriedal ho Nordi Mukiele, no ani ten nedohral pre zdravotné problémy a musel striedať už v polčasovej prestávke. Stredová formácia PSG sa nevedela proti domácim presadiť a ofenzívne duo Kylian Mbappe a Lionel Messi bolo vpredu úplne odrezané. Francúzsky šampión vypadol v osemfinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže druhýkrát za sebou, vlani nestačil na Real Madrid.

Tréner hostí Christophe Galtier hovoril po zápase o obrovskom sklamaní. "Mali sme veľmi dobré fázy, počas ktorých sme si vypracovali gólové príležitosti. Bojovali sme proti silnému protivníkovi a hrali proti nemu špičkovo. Žiaľ, naše šance sme nepremenili," hodnotil zápas Galtier, ktorého veľmi nahnevala chyba Verrattiho pred prvým gólom. "To bol skutočne hlúpy gól. Na takejto úrovni musíte byť koncentrovanejší," zlostil sa kouč hostí. "Potom sme už čelili tlaku. Keď sme po hodine hry inkasovali, bolo to už zložité. V šatni teraz vládne sklamanie a frustrácia. Žiaľ, zápas sa nedá zopakovať. Nezostáva nám nič iné, ako vypadnutie čo najskôr stráviť a akceptovať ho. Musíme sa pozerať dopredu a upriamiť sa na domácu ligu."

Hviezdami nabité mužstvo tak zostalo opäť vzdialené od svojho sna. PSG vypadol v osemfinále LM piatykrát v priebehu uplynulých siedmich sezón. "Na prvej predsezónnej tlačovej konferencii som povedal, že urobíme v Lige majstrov maximum, aby sme uspeli. Toto je naše maximum, taká ja pravda," vyhlásil Mbappe. "Čo PSG chýba? Nie veľa, keď sa pozriete na kádre oboch tímov. Súper má výborný tím, stavaný na triumf v Lige majstrov. My si musíme sami odpovedať na naše otázky a potom sa vrátiť späť do každodenného života, do domácej súťaže. Ideme ďalej, prehrali sme so silným tímom," dodal francúzsky útočník a najlepší kanonier MS v Katare, ktorý po zranení Marquinhosa prevzal kapitánsku pásku.