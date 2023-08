Aj v utorňajšej odvete 3. predkola futbalovej Ligy majstrov na pôde Maccabi Haifa bude Slovanu Bratislava chýbať líder a kapitán Vladimír Weiss ml. "Belasí" prehrali úvodný zápas na Tehelnom poli 1:2 a nedokázali si tak vytvoriť výhodu pred stretnutím na pôde izraelského favorita. Ich súper môže naopak v odvete počítať s kreatívnym ťahúňom Tjarronom Cherym.

Tridsaťtriročný Weiss nemohol hrať v prvom zápase pre kartový trest, teraz ho vyradili zdravotné problémy. Okrem neho necestoval s tímom ani Jaromír Zmrhal, ktorý sa zranil v sobotňajšom zápase v Skalici (2:1). "Odhadovali sme, že Vladovo zranenie, ktoré si privodil doma s Banskou Bystricou, nebude mať až také dlhé trvanie. Pokúšal sa trénovať s tímom, predvčerom i včera to vyzeralo dobre, ale dnes na poslednom tréningu pociťoval diskomfort z nakopnutého lýtka, navyše mal problémy s achilovkou. Tréning nedokončil, takže s nami neodletel," povedal asistent trénera Boris Kitka pre oficiálnu webstránku klubu. Tím pricestoval do dejiska už v nedeľu pre lepšiu aklimatizáciu.

"Haifa je doma veľmi silná, minulý rok hrala v skupine Ligy majstrov, takže je jasné, prečo bude utorňajší zápas náročný. Vypadnutím Vlada nám odpadla kreatívna zložka, ktorú sme na tento duel mali, no musíme sa s tým vyrovnať," dodal Kitka.

Izraelský tím môže na rozdiel od súpera počítať v odvete s návratom svojho kľúčového hráča. Stredopoliar a tvorca hry Chery chýbal v Bratislave z rodinných dôvodov, no odvetu by už absolvovať mal. Stretnutie sľubuje výbornú atmosféru v podaní domácich fanúšikov a Slovanu môže skomplikovať zápas aj vlhké a horúce počasie. "Tí, ktorí tu ešte neboli, sa v utorok sami presvedčia, akú miestni diváci dokážu urobiť atmosféru. Sami sme po príchode cítili extréme teplo a vysokú vlhkosť, no máme dva dni, aby sme sa na sčasti aklimatizovali a čo najlepšie pripravili. Relatívne dobre sme sa s tým však vyrovnali v Mostare, verím, že táto skúsenosť nám môže pomôcť," dodal Kitka.

Víťaz dvojzápasu si zahrá v play off o Ligu majstrov proti Young Boys Bern, ktorý bol nasadený priamo do tejto fázy. Zdolaný tím zabojuje o hlavnú fázu Európskej ligy proti neúspešnému zo súboja medzi Arisom Limassol a Rakówom Čenstochová – prvé stretnutie vyhral poľský zástupca doma 2:1.

Odveta 3. predkola Ligy majstrov - utorok 15. augusta o 19.00 SELČ /Sammy Ofer Stadium/:

Maccabi Haifa – ŠK Slovan Bratislava /prvý zápas: 2:1/

Rozhodcovia: Pawson - Bennett, Hussin (všetci Ang.)/