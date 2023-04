BRATISLAVA - Futbalistov SSC Neapol v kádri aj so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom čaká v utorok odvetný štvrťfinálový duel Ligy majstrov proti AC Miláno. Na štadióne Diega Maradonu sa pokúsia zmazať manko 0:1, ktoré nabrali na San Sire. V druhom stretnutí si Real Madrid bude v Londýne strážiť náskok 2:0 z úvodného vystúpenia proti FC Chelsea. Obe stretnutia sa začínajú o 21.00 h.

Neapol postihla pred rozhodujúcou fázou sezóny kríza. V domácej Serii A má síce na čele stále bezpečný 14-bodový náskok, no suverenita na ihrisku v jeho podaní zmizla. Najprv v marcovom súboji s hlavným súperom v boji o "scudetto" prehral doma s Laziom Rím 0:1 a v apríli prišli dve prehry s AC Miláno. Pred stretnutím v Lige majstrov nestačili Neapolčania na "červeno-čiernych" ani v lige, keď podľahli 0:4 na vlastnom trávniku. Chuť im nepridala ani generálka na štvrťfinálovú odvetu LM, s Hellasom Verona v lige iba remizovali doma 0:0.

Hráčom spod Vezuvu sa v prvom zápase vykartovali obranca Kim Min-džä a stredopoliar Andre Zambo Anguissa. "Sú to dôležité absencie. Máme však iných hráčov, ktorých ich môžu zastúpiť. Tak je to celú sezónu, inak by sme nemali také dobré výsledky. Victor Osimhen je po svalovom zranení na sto percent k dispozícii," informoval podľa UEFA.com tréner SSC Luciano Spalletti.

Milánčania v Serii A taktiež nepôsobia presvedčivo. Z uplynulých šiestich duelov vyhrali iba raz. V predchádzajúcich dvoch stretnutiach remizovali s Empoli a Bolognou. Liga majstrov je však iná súťaž. "Odveta bude skvelá, tímy sú vyrovnané. Šance na postup sú pre oboch 50 na 50. Je mi ľúto, že sme v prvom stretnutí nepridali druhý gól," priznal kouč AC Stefano Pioli.

Chelsea sa trápi. V uplynulých šiestich dueloch vo všetkých súťažiach nevyhrala ani raz a štyrikrát prehrala. Naposledy v sobotu doma s Brightonom 1:2. V Premier League figuruje až na 11. mieste. Bolo by veľkým prekvapením, ak by postúpila, hoci ju na Stamford Bridge bude povzbudzovať plný štadión. "Bude to boj. Je jasné, že musíme prepnúť na vyšší rýchlostný stupeň. Musíme nájsť nejakú pozitívnu vec v tom, čo robíme. V takom prípade to môžeme dokázať," hľadal motiváciu nový tréner Londýnčanov Frank Lampard.

"Biely balet" sa na odvetu naladil sobotňajším triumfom v La Lige na pôde Cadizu 2:0. O postup do semifinále LM ho môže pripraviť iba kolaps. "Z prvého duelu sme si odniesli dobrý výsledok i výkon. Stále však nie je koniec. Musíme bojovať 90 minút, Chelsea dá do toho všetko," varoval tréner Carlo Ancelotti.