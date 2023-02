Bratislava - Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom odštartujú v stredu svoje pôsobenie vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov 2022/23.

Na San Sire nastúpia v úvodnom osemfinálovom dueli proti FC Porto s cieľom prerušiť sériu portugalského tímu bez prehry. V druhom záaase s tradičným výkopom o 21.00 h sa na pôde Lipska predstaví úradujúci anglický šampión Manchester City.

V súboji s Portom by mohol Interu výraznejšie pomôcť Romelu Lukaku, ktorý vsietil v sobotu prvý gól v súťažnom dueli od návratu do tímu v lete 2022. Proti Udinese premenil pokutový kop a prispel k triumfu 3:1. Belgického útočníka trápilo väčšinu sezóny zranenie a plnú minutáž absolvoval v tejto sezóne iba raz. "Zlepšuje sa každým dňom, každým zápasom a každým tréningom. Má od nás veľkú dôveru. To, že je v základe, ukazuje jeho dobrú formu a herná prax mu pomôže zlepšiť sa," uviedol pre AFP tréner tímu Simone Inzaghi.

Škriniar bol donedávna pevnou súčasťou základnej zostavy Interu. Po uzavretí zmluvy s Parížom Saint-Germain, do ktorého prestúpi v lete 2023, však prišiel o kapitánsku pásku. Stretnutie proti Udinese dokonca presedel na lavičke náhradníkov. V základe neboli ani ďalší ťahúni Lautaro Martinez či Hakan Calhanoglu, tí však nastúpili v druhom polčase.

Úradujúci portugalský majster figuruje v domácej súťaži na druhej priečke. Na vedúcu Benficu stráca päť bodov a ťahá šnúru 22 zápasov bez prehry. Tú naposledy okúsil v októbri, práve proti Benfice (0:1), keď hral väčšinu stretnutia v početnej nevýhode.

Manchester City má na konte osem titulov z Premier League, z toho tri z uplynulých štyroch sezón, no ani jeden v LM. Do Lipska odchádza po rozpačitom výkone na pôde Nottinghamu (1:1). "Ideme si po titul. Potrebujeme ho my aj tréner," odkázal brankár Ederson. Kormidelník Pep Guardiola poukázal po MS v Katare na nedostatok zanietenia u svojich hráčov. Napriek streleckej potencii hviezdneho kanoniera Erlinga Haalanda má tím na konte menej gólov ako v rovnakej fáze predošlej sezóny a trápi sa aj v defenzíve.

Lipsko získalo zatiaľ jedinú trofej vo vlaňajšej edícii Nemeckého pohára. Jeho najlepší výsledok v Lige majstrov je semifinále v roku 2020 a v tabuľke Bundelisgy momentálne figuruje na piatom mieste, štyri body za vedúcim Bayernom Mníchov.

osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy:

streda 22. februára

21.00 Inter Miláno - FC Porto /rozhoduje: Srdan Jovanovič (Srb.)/

21.00 RB Lipsko - Manchester City /Serdar Gözübüyüks (Hol.)/