Bratislava - Futbalisti Interu Miláno chcú v osemfinálovej odvete Ligy majstrov na pôde FC Porto odčiniť prehru 1:2 zo Spezie a po prvý raz od roku 2011 postúpiť medzi najlepšiu osmičku.

Na San Sire zdolali portugalského šampióna 1:0. Otázny je štart slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý pre problémy s chrbtom vynechal uplynulé dva duely Serie A. V druhom utorňajšom súboji s výkopom o 21.00 h privíta Manchester City Lipsko, v Nemecku sa zrodila remíza 1:1.

Interu sa na ihriskách súperov nedarí podľa predstáv. Po zakopnutí v Spezii stráca na lídra najvyššej talianskej súťaže SSC Neapol 18 bodov. Nespokojní milánski fanúšikovia po skončení zápasu hráčov vypískali. "Po takomto stretnutí sme nemohli pokojne zaspať. Mimo San Sira sa nám teraz výsledkovo ani herne nedarí, v uplynulej sezóne to bola úplne iná káva. Musíme sa niekde chytiť a bolo by ideálne, keby nám to vyšlo práve v Porte. Ak chceme postúpiť do štvrťfinále, musíme v utorok podať výborný výkon," zdôraznil po ôsmej ligovej prehre v sezóne pre akreditované médiá tréner "nerazzurri" Simone Inzaghi.

Porto môže tretíkrát za uplynulých päť sezón preskočiť osemfinálovú prekážku. Proti talianskym tímom to medzi elitnou "smotánkou" vie, o čom sa na vlastnej koži presvedčili AS Rím i Juventus Turín. "Na San Sire sme boli Interu vyrovnaným súperom a ukázali sme, že môžeme konkurovať aj tým najsilnejším tímom. Marko Grujič, Mehdi Taremi i Zaidu Sanusi mali dobré príležitosti, no nevyužili ich a v závere sme inkasovali. Pred nami je minimálne 90 minút odvety a urobíme všetko pre to, aby sme v piatok nechýbali pri štvrťfinálovom žrebe," uviedol pre uefa.com kouč "drakov" Sergio Conceicao.

Zostane Haaland?

Manchester City sa bude proti Lipsku v útoku opäť spoliehať na Erlinga Haalanda. Nórsky kanonier uplynulú sobotu z pokutového kopu rozhodol o víťazstve 1:0 na pôde Crystal Palace. V anglickej Premier League vsietil v tejto sezone už 28 gólov a celkovo 34 vo všetkých súťažiach. O jeho služby sa zaujímajú Paríž St. Germain či Real Madrid, no tréner "Citizens" Pep Guardiola je presvedčený, že aj po skončení sezóny Haaland zostane na Etihad Stadium.

"Erling je v Manchestri šťastný, o čom najlepšie svedčí to, akým spôsobom oslavuje svoje góly i presné zásahy spoluhráčov z tímu. Ak vyjde v dvoch zápasoch za sebou strelecky naprázdno, tak niektorí ľudia už začnú hovoriť, že nemá formu z úvodu sezóny. Erling je však výnimočný a rozdielový hráč, čísla a štatistiky hovoria jasnou rečou. Jeho veľká devíza je, že aj keď zahodí jednu či dve šance, nedeprimuje ho to. Stále myslí pozitívne, jeho prístup k futbalu je obdivuhodný," pochválil Haalanda Guardiola.

Lipsko je v bundesligovej tabuľke tretie za Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund. V generálke na City zvíťazilo nad Borussiou Mönchengladbach 3:0, keď sa presadili Timo Werner, Emil Forsberg a Joško Gvardiol. "Ukazuje sa, že ak chalani behajú a dobre pracujú s loptou, dokážeme súperom vnútiť náš štýl hry. V Manchestri pôjde o veľa, v hre je postup do štvrťfinále najprestížnejšej európskej súťaže. Ak urobíme na ihrisku tie správne rozhodnutia, môžeme dosiahnuť úspešný výsledok," myslí si tréner Lipska Marco Rose.