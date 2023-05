Bratislava - Futbalisti milánskeho Interu vykročili v septembri do skupinovej fázy Ligy majstrov 2022/2023 domácou prehrou 0:2 s Bayernom Mníchov. Po nej iba málokto veril, že o osem mesiacov neskôr budú stáť na prahu finálovej účasti. Od nej ich delí už iba utorková semifinálová odveta s mestským rivalom AC, ktorého v prvom meraní síl zdolali "vonku" 2:0.

Inter má v závere sezóny skvelú fazónu. Cez víkend zdolal doma v lige Sassuolo 4:2 a natiahol víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach na sedem zápasov. Gólovo sa chytil belgický útočník Romelu Lukaku, darí sa aj jeho kolegom z ofenzívy Edinovi Džekovi a Lautarovi Martinezovi. "Vieme, že ofenzíva je naša silná stránka. Nesmieme však zabúdať, že dôležité zápasy sa vyhrávajú predovšetkým dobrou defenzívou. V odvete musíme hrať rozumne, dvojgólový náskok je fajn, ale nesmie nás uspokojiť. Čaká nás náročných 90 minút," vyhlásil tréner "nerazzurri" Simone Inzaghi, ktorý môže priviesť Inter do finále LM po trinástich rokoch. Ak by sa mu to podarilo, mal by šancu napodobniť svojho predchodcu Joseho Mourinha, ktorý v roku 2010 získal s Interom "ušatú" trofej. Iba z tribúny bude povzbudzovať svojich spoluhráčov slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar, ktorý má problémy s chrbtom.

AC bude v odvete chýbať zranený alžírsky stredopoliar Ismail Bennacer, vrátiť by sa však mal Rafael Leao. Portugalský útočník vynechal prvý duel pre zdravotné problémy. "Rossoneri" cez víkend nezvládli dôležitý duel proti Spezii, po prehre 0:2 majú tri kolá pred koncom Serie A už štvorbodové manko na priečky zaručujúce štart v budúcej edícii LM. "Dostali sme sa do situácie, že utorkový zápas bude pre nás finále sezóny. Vieme, že potrebujeme stopercentný výkon každého hráča. Musíme ísť do zápasu s vierou, že dokážeme Inter zdolať. Nie sú to len frázy, skutočne som presvedčený, že to môžeme dokázať," presviedčal kouč AC Stefano Pioli.

Jeho tím pred týždňom nezachytil vstup do prvého zápasu a po necelej štvrťhodine inkasoval dva góly, čo naštrbilo jeho plány. "Sme sklamaní a nahnevaní. Vstup do zápasu bol z našej strany katastrofálny, pritom sme si v šatni hovorili, že zachytiť úvodné minúty bude kľúčové. Musíme dať teraz hlavy hore, bol to iba prvý zápas," uviedol obranca AC Fikayo Tomori.

Postupujúci sa v boji o titul stretne s víťazom dvojzápasu medzi Manchestrom City a Realom Madrid. V úvodnom súboji obhajca titulu a španielsky šampión doma remizoval 1:1. Finále sa uskutoční 10. júna v Istanbule.

odvetný zápas semifinále Ligy majstrov - utorok 16. mája:

21.00 Inter Miláno - AC Miláno /rozhodujú: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)/