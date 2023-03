PORTO - Futbalisti FC Porto museli v odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov proti Interu Miláno doháňať jednogólové manko z prvého duelu na San Sire. Bezgólový zápas rozhodol o postupe Milánčanov, ktorí v súčte oboch duelov zvíťazili 1:0. V závere stretnutia odolal Inter enormnému tlaku domácich, pričom dvakrát v priebehu jednej minúty taliansky klub zachránila bránková konštrukcia. Prvýkrát od roku 2006 sa tak prebojovali medzi osem najlepších tímov oba milánske kluby AC aj Inter.

Porto malo počas zápasu loptu častejšie pod kontrolou. Najväčší tlak domácich však prišiel až v úplnom závere odvety. "Portskí draci" si v nadstavenom čase druhého polčasu vypracovali obrovský tlak. Čelil mu aj slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý prišiel na ihrisko až v 80. minúte. V piatej minúte nadstaveného času druhého polčasu už ľavačkou prekonal Andreho Onanu obranca Ivan Marcano, avšak brankára Interu na bránkovej čiare zastúpil Denzel Dumfries.

Už po tridsiatich sekundách to opäť "horelo" v šestnástke hostí, keď Onana vytlačil na pravú žrď hlavičku Mehdiho Taremiho. Nešťastie domácich podčiarkol v závere tej istej minúty hlavičkou Marko Grujič, ktorého pokus skončil iba na hornej žrdi. Srbský stredopoliar po zápase neskrýval smútok: "Bolo to veľmi ťažké a som veľmi sklamaný. V druhom polčase sme boli lepší, mali sme viac loptu v moci a viac príležitostí. Stále nemôžem uveriť tomu, že lopta nepadla do brány. Fanúšikovia boli úžasní a bolo dobré vidieť, že pochopili, že sme do toho dali všetko. Naozaj sme chceli vyhrať zápas. Atmosféra na štadióne bola veľkolepá a teraz sme veľmi sklamaní."

Inter postúpil do štvrťfinále Ligy majstrov premiérovo od sezóny 2010/11. Prvýkrát od roku 2006 sa tak prebojovali medzi osem najlepších tímov oba milánske kluby AC aj Inter. V oboch stretnutiach proti Portu si "nerazzurri" nevypracovali veľa šancí, ale dokázali udržať dvakrát čisté konto. "Teraz je v nás veľa emócií, po toľkých rokoch som hrdý na tento úspech. Urobili sme niekoľko chýb, ale odviedli sme skvelú prácu, bolo to veľmi ťažké, ale gratulujem tímu k veľkému úsiliu," povedal pre oficiálnu stránku UEFA turecký stredopoliar Hakan Calhanoglu, ktorého vyhlásili za hráča zápasu.