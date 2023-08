Bratislava - Play off rozhodne o držiteľoch zostávajúcich šiestich miesteniek do skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov.

Prvé zápasy sú na programe v utorok a v stredu, odvety o týždeň neskôr. V hre o "miliónovú" súťaž je aj FC Kodaň so slovenským obrancom Denisom Vavrom, či premožiteľ bratislavského Slovana z tretieho predkola Maccabi Haifa.

Kodaň sa v prvom dueli predstaví v utorok na pôde poľského šampióna Rakówu Čenstochová, ktorý však pre nesplnené normy nemôže dôležitý súboj odohrať na svojom štadióne. Hrať sa tak bude v meste Sosnowiec, kde je k dispozícii nová aréna pre takmer 12-tisíc divákov. Raków ešte nikdy v histórii nehral v skupine LM, v predkolách prebiehajúcej edície nenašiel v šiestich dueloch premožiteľa ani raz a naposledy si poradil s Arisom Limassol. Kodaň prešla do play off po mimoriadne dramatickom dvojzápase so Spartou Praha, o postupe rozhodol v odvete až jedenástkový rozstrel.

Drámu v treťom predkole rozhodli pre seba aj hráči AEK Atény proti Dinamu Záhreb, keď ich ďalej posunuli dva góly v nadstavenom čase odvetného stretnutia a konečná remíza 2:2. Grékov teraz čaká belgický Royal Antverpy, ktorý účinkuje v najprestížnejšej klubovej súťaži na kontinente po dlhých 66 rokoch. Súboj o skupinovú fázu z vlaňajška si zopakujú Glasgow Rangers a PSV Eindhoven, z postupu do skupiny sa pred rokom tešil škótsky majster po výsledkoch 2:2 doma a 1:0 vonku.

Izraelský tím Maccabi Haifa vyradil v treťom predkole Slovan po výsledkoch 2:1 vonku a 3:1 doma, v play off na neho čaká Young Boys Bern. Haifa si môže zopakovať účasť v skupine LM z vlaňajška, Bern sa v nej už predstavil v sezóne 2021/2022. Ďalšie dvojice stredajšieho programu tvoria Molde FK proti Galatasarayu Istanbul a Sporting Braga proti Panathinaikosu Atény.

Zdolané tímy z play off budú hrať v skupinovej fáze Európskej ligy. Žreb skupinovej fázy Ligy majstrov je na programe 31. augusta, zápasy prvého kola sa budú hrať 19. a 20. septembra.

Play off o skupinovú fázu Ligy majstrov - prvé zápasy /všetky zápasy majú výkop o 21.00 SELČ/:

utorok 22. augusta:

Royal Antverpy - AEK Atény

Raków Čenstochová - FC Kodaň

Glasgow Rangers - PSV Eindhoven

streda 23. augusta:

Maccabi Haifa - Young Boys Bern

Molde FK - Galatasaray Istanbul

Sporting Braga - Panathinaikos Atény