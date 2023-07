Mostar - Až na tretí pokus sa futbalistom Slovana Bratislava podarilo v Mostare skórovať.

"Belasí" nastúpili v pohárovej Európe proti miestnemu HŠK Zrinjski po tretí raz, v predchádzajúcich dvoch dueloch vyšli strelecky naprázdno. Teraz im gól Sharaniho Zuberua priniesol nielen dôležitý triumf, ale aj sľubný výsledok do odvety, ktorá sa odohrá o týždeň na Tehelnom poli.

Futbalisti slovenského majstra odohrali v utorok náročný zápas, rozhodujúci gól dal Zuberu v 53. minúte, keď si výborne vyskočil na centrovanú loptu Lovata. "Výsledok je výborný, odbojovali sme zápas, oddreli sme ho. Nechali sme súpera párkrát odcentrovať, tam bol nebezpečný. Nám chýbal Vlado, im Bilbija. Takéto zápasy sa nehrajú na krásu. Ja verím, že do odvety nás príde podporiť plný štadión, Zrinjski má svoju kvalitu, ešte nie je nič rozhodnuté," povedal tréner Slovana Vladimír Weiss.

Uskákali sme to

Jeho zverenci nevstúpili do zápasu dobre, Zrinjski mal prevahu, no do druhého polčasu vstúpil lepšie Slovan. "Museli sme po prestávke zlepšiť prihrávku, to sa nám podarilo aj predtým v určitej časti hry. My sme čakali, čo budú domáci hrať. Bolo veľmi teplo a dusno, ale podmienky boli rovnaké pre všetkých. V defenzíve sme to dnes veľmi dobre uskákali," dodal tréner.

Pred zápasom mu skomplikoval situáciu jeho syn, Weiss mladší ochorel a nemohol zasiahnuť do zápasu. "Vlado dostal v noci teplotu, ja som skoro skolaboval. Mal zimnicu, zostal na hoteli a verím, že sa dá čoskoro dokopy."

Hrdina zápasu býval na štadióne

Strelec gólu Zuberu odohral dobrý zápas a Weiss starší priznal, že by dostal šancu aj v prípade, keby hral jeho syn: "Sharani má skvelý výskok z miesta a hral by, aj keby hral Vlado. Má parametre na veľký futbal, je rýchly a dynamický. Je pracovitý, my sme ho získali zadarmo. Prakticky býval pol roka na štadióne, potom dostal zmluvu. Som s ním spokojný, ale musí pridať."

Tréner pochválil aj defenzívu, tá nepustila hráčov Mostaru prakticky do žiadnej nebezpečnej šance a čo za ňu prešlo, to vyriešil brankár Borjan. "Máme troch vyrovnaných stopérov. Nepostavil som Kevina Wimmera, čo nie je jednoduché. Savvidis s Kankavom hrali výborne, obaja odviedli obrovské penzum práce. Boli najlepší na ihrisku. Výborne hrali aj Kašija s Bajričom. Ale vieme hrať ešte lepšie. Borjan je výborný brankár, má obrovské skúsenosti, tie sa nedajú kúpiť. Na to je tu, podal výborný výkon."

V Košiciach lavička

Kormidelník slovenského majstra odhadol šance na postup svojho mužstva 50 na 50, podľa neho ešte nie je o ničom rozhodnuté. Ešte predtým však čaká Slovan úvodný zápas v Niké lige, v sobotu sa predstaví na pôde Košíc. "V Košiciach dostanú priestor tí, ktorí sedeli v Mostare na lavičke," zakončil Weiss.