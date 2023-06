Istanbul - Futbalisti Manchestru City triumfovali v Lige majstrov. V sobotnom finále na Atatürkovom olympijskom štadióne v Istanbule zdolali Inter Miláno 1:0 a najcennejšiu klubovú trofej na kontinente získali prvýkrát v histórii. Víťazný gól strelil Rodri v 68. minúte.

Prvý polčas nepriniesol veľa akcie a ofenzívne aktívnejšie bolo City. Dostalo sa k prvej strele i prvému pokusu medzi tri žrde, v oboch prípadoch bol ich strojca Erling Haaland. V 36. minúte musel pre problémy s pravým stehnom striedať ťahúň Kevin De Bruyne, nahradil ho Phil Foden. Belgičan si tak zopakoval scenár spred dvoch rokov, keď išiel dole z rovnakého dôvodu v 60. minúte finále LM proti Chelsea (0:1). Druhé dejstvo sa začalo opatrne, City však zužitkovalo svoju aktivitu po prudkej strele Rodriho. Inter mal obrovskú šancu vyrovnať o chvíľu neskôr, no opakovaný pokus Federica Dimarca nešťastne zblokoval jeho spoluhráč Romelu Lukaku. Ten mal ďalšiu veľkú šancu v závere, prudkú hlavičku však zastavil na čiare brankár Ederson. Citizens už dokázali ustáť aj záverečný nápor súpera.

City získalo historicky prvý triumf v Lige majstrov, z európskej scény malo doposiaľ na konte len triumf v už neexistujúcom Pohári víťazov pohárov z roku 1970. V tejto sezóne dosiahlo cenné treble - triumfovalo aj v Premier League a v Pohári FA. Je tak len druhý anglický klub, ktorému sa to podarilo. Premiérovo zaknihoval tento počin Manchester United pod vedením legendárneho kormidelníka Sira Alexa Fergusona v sezóne 1998/99. Tím postúpil do osemfinále suverénne ako víťaz G-skupiny, ktorú vyhral v konkurencii FC Sevilla, Borussie Dortmund a FC Kodaň. Na ceste do finále vyradil RB Lipsko, Bayern Mníchov i rekordného 14-násobného víťaza súťaže Real Madrid, pričom v trinástich zápasoch nenašiel premožiteľa.

Inter ukončil ligovú sezónu na treťom mieste, no v prípade triumfu mohol v tejto sezóne zaknihovať druhú trofej. V máji zdolal vo finále Talianskeho pohára Fiorentinu. Za taliansky tím nenastúpil slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý sa vrátil na súpisku po niekoľkomesačnom zranení. V prípade triumfu by bol prvým Slovákom, ktorý získal "ušatú trofej". Inter vyhral Európsky pohár majstrov, resp. LM trikrát, naposledy uspel v roku 2010 pod taktovkou Joseho Mourinha. Odvtedy sa žiadnemu tímu z Apeninského polostrova nepodarilo postúpiť do finále LM, až Inter ukončil 13-ročné vlastné i národné čakanie.

Kanonier víťazného tímu Haaland sa vo finále strelecky nepresadil, ale s 12 gólmi sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov v tejto sezóne. O štyri menej dosiahol Mohamed Salah z Liverpoolu a tretí najlepší bol sedemgólový Kylian Mbappe (PSG). Najviac presných zásahov v LM z Interu zaznamenal Edin Džeko (4).

City - Inter Manchester City - Inter Miláno 1:0 (0:0) Gól: 68. Rodri. Rozhodovali: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.), ŽK: Haaland, Ederson - Barella, Lukaku, Onana, 71.412 divákov Man City: Ederson - Akanji, Dias, Ake - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne (36. Foden), Gündogan, Grealish - Haaland Inter: Onana - Darmian (84. D'Ambrosio), Acerbi, Bastoni (76. Gosens) - Dumfries (77. Bellanova), Barella, Brozovič, Calhanoglu (84. Mchitarjan), Dimarco - Martinez, Džeko (57. Lukaku)

Hráči City začali aktívne, Haaland dostal pas za obranu už v tretej minúte, bol však v ofsajde. Už o chvíľu prešiel Silva poľahky do šestnástky Interu, no jeho lob na zadnú žrď bol privysoký. Zápas pokračoval vo vysokom tempe, no z hry mal viac anglický tím - jeho súper si pomáhal faulami a napádal najmä rozohrávku City. Po pár nepresných rozohrávkach ManCity mali loptu chvíľu na kopačkách Nerazzurri, v ofenzíve však nič nevymysleli. Z diaľky to skúsili Martinez a Brozovič, chýbala im však presnosť. Stretnutie sprevádzala nervozita, najmä na strane favorita. Ten zazmätkoval na vlastnej polovici a z malej domov dal takmer kuriózny gól do prázdnej brány Barella. Citizens následne založili útok, z ktorého bola prvá strela na bránu - Onana ustál Haalandov prudký pokus z ľavej strany. O chvíľu to skúsil spoza šestnátsky De Bruyne a následne ho postihli problémy. Stredopoliar to ešte skúsil po ošetrení, no po jednom zo šprintov ho vystriedal Foden. Zranenie kľúčového hráča nevyviedlo City z miery, súpera naďalej napádali a aktívny v zakladaní akcií bol aj Foden. Ten rozohrával štandardku po faule na Grealisha na ľavom krídle, no prestrelil pokutové územie.

Začiatok druhého dejstva nepriniesol výraznejšiu akciu, no k útočnej aktivite sa mali naďalej viac Citizens. Inter sa pokúsil o brejk, ktorý rázne a čisto zastavil Gundogan a nasledoval protiútok jeho tímu. Ten sa skončil opäť faulom na Grealisha, ktorý City nepotrestalo. Z chyby Akanjiho ťažil na druhej strane Martinez - obranca prenechával loptu brankárovi, no nevšimol si súpera. Jeho pokus zneškodnil ďaleko od brány Ederson. Švajčiar takmer urobil o chvíľu rovnaký kiks znova, jeho tím medzitým nepremenil priamy kop z hranice šestnástky. Ofenzívny tlak sa im vyplatil v 68. minúte, keď Silva posielal spätnú prihrávku do ohňa. Tá síce adresáta nenašla, no obrana Interu nechala loptu v šestnástke a po gól si prišiel Rodri. Už o chvíľu mohlo byť 1:1, Dimarco najprv hlavičkoval do brvna a jeho opakovaný pokus do odkrytej brány nešťastne zablokoval spoluhráč Lukaku. Ten to neskôr skúsil zo strednej vzdialenosti, no triumf City mohol už v 78. minúte spečatiť Foden. V úniku zneškodnil jeho prudký a kvalitný pokus Onana. V 88. minúte vytiahol ďalší elitný zákrok Ederson, keď zabránil prudkej hlavičke Lukakua z bezprostrednej blízkosti. Jeho tím ustál ešte veľký tlak v nadstavení a mohol sa tešiť z historického úspechu.