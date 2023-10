Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko strelil gól v stredajšom zápase E-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Atletica Madrid, no jeho Feyenoordu Rotterdam na body nestačil. Španieli vďaka dvom zásahom Alavara Moratu a jedného Antoinea Griezmanna triumfovali 3:2.

Feyenoord bol v úvodnom polčase aktívnejší a už v siedmej minúte sa dostal do vedenia. Po rýchlom brejku vystrelil Ujeda, brankár Oblak vyrazil, no loptu si nešťastne zrazil do vlastnej siete Hermosa. O ďalších sedem minút bolo 1:1, Wieffer chcel zastaviť kolmú prihrávku šmýkačkou, ale pristavil ju na nohu Moratovi a ten vyrovnal. Potom prišiel gólový moment Hancka. Dvadsaťpäťročný obranca sa presadil v 34. minúte, keď si nabehol na priamy kop za obranu a na dvakrát poslal loptu do siete. Dal tak svoj premiérový gól v LM. V nadstavenom čase však vyrovnal po skrumáži akrobatickým spôsobom Griezmann.

Atletico udrelo aj na druhej strane polčasu, po dvoch minútach zaspali stopéri Feyenoordu pri centri Molinu z pravej strany a Morata pridal druhý gól. Domáci sa následne stiahli, nechali hrať súpera, ale ten sa len ťažko presadzoval a vyrovnať sa mu nepodarilo. Atletico je so štyrmi bodmi prvé, Feyenoord má na konte o jeden menej.