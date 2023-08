Monaco - Nórsky futbalista Erling Haaland z Manchestru City sa stal najlepším hráčom sezóny 2022/2023 podľa Európskej futbalovej únie (UEFA). Dvadsaťtriročný útočník uspel v hlasovaní pred klubovým spoluhráčom Kevinom De Bruynem a Lionelom Messim.

Haaland výraznou mierou prispel k zisku prvého titulu v LM pre Manchester City, keď sa stal s 13 zásahmi spolu s Viniciusom Juniorom z Realu Madrid najlepším strelcom súťaže. "Je to skvelý pocit stáť na tomto pódiu. Ani neviem, čo mám viac povedať. Mám iba 23 rokov a už som so spoluhráčmi dokázal niečo, o čom som sníval odmalička. Chcem sa však posúvať ďalej a získavať ďalšie trofeje vrátane Ligy majstrov. Do novej sezóny vstupujem s čistou hlavou a hlavne ako tím chceme urobiť maximum pre to, aby sme zopakovali úspechy z tohto roka," povedal Haaland.

Najlepšou hráčkou sa v ankete UEFA stala Aitana Bonmatiová, ktorá bola jednou z opôr triumfálnej španielskej reprezentácie na nedávnych MS. Trénerom roka je Pep Guardiola. Španielsky kouč sa s Manchestrom City tešil zo zisku tretej trofeje pre víťaza LM, predošlé dve získal ako tréner s FC Barcelona (2009, 2011). Trénerkou roka je Sarina Wiegmanová, ktorá pôsobí na lavičke anglickej reprezentácie. Tú priviedla až do finále svetového šampionátu.

Cenu prezidenta UEFA si na štvrtkovom galavečere v Grimaldi Forum v Monaku prevzal bývalý nemecký útočník Miroslav Klose, so 16 gólmi historicky najlepší kanonier finálových turnajov MS. Na ich strelenie potreboval 24 zápasov.

O poradí v jednotlivých kategóriách rozhodli hlasy trénerov tímov, ktoré v ročníku 2022/2023 štartovali v skupinovej fáze Ligy majstrov, Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy. Právo hlasovať mali aj kormidelníci európskych reprezentácií a spolu s nimi vybraní novinári.