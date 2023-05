Manchester - Futbalisti Manchestru City chcú v stredajšej semifinálovej odvete Ligy majstrov proti Realu Madrid potvrdiť tohtoročnú stopercentnú bilanciu na domácom trávniku a vybojovať si postup do istanbulského finále. Na Santiago Bernabeu sa pred týžďnom zrodila remíza 1:1. Zápas s tradičným výkopom o 21.00 h rozhoduje Poliak Szymon Marciniak.

"Citizens" sa môžu stať druhým anglickým tímom, ktorý v jednej sezóne dosiahne treble a vyhrá Premier League, FA Cup i LM. Na Etihad Stadium triumfovali v roku 2023 vo všetkých 14 zápasoch, pričom majú skóre 49:7. Ak uspejú aj proti Realu, odplatia obhajcovi titulu v najprestížnejšej európskej súťaži vlaňajšie semifinálové vyradenie.

Španielsky tím síce v prvom zápase ustrážil nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda, no neubránil stredopoliara Kevina de Bruyneho, ktorý je motorom Manchestru City, čo potvrdil aj bývalý asistent trénera belgickej reprezentácie Thierry Henry. "Videl som v akcii veľa skvelých hráčov, no iba málo z nich má také futbalové myslenie ako Kevin. Potvrdzuje to na tréningoch i v zápasoch. Je to neuveriteľný, rozdielový hráč," zdôraznil Henry.

Prínos De Bruyneho, ktorý si v tejto sezóne pripísal na konto už 27 gólových asistencií, vyzdvihol aj tréner City Pep Guardiola. "V dnešnom futbale je veľmi ťažké nájsť hráča, ktorý robí všetko vo vysokej rýchlosti a zásobuje spoluhráčov skvelými prihrávkami. V dôležitých momentoch dokáže strieľať aj góly, čo potvrdil v Madride i v kľúčovom zápase Premier League proti Arsenalu."

Guardiola verí, že jeho zverenci ukážu v odvete proti Realu ofenzívnu silu. "Budeme útočiť trochu iným spôsobom ako v Madride. V Španielsku obrancovia Realu David Alaba a Antonio Rüdiger tesne bránili Erlinga Haalanda a bolo pre nás veľmi ťažké nájsť voľné priestory. Niektoré veci musíme zlepšiť aj v defenzíve a dať si pozor na rýchle kontry súpera."

Ak Real vo vyraďovačke LM nevyhral prvý zápas na domácej pôde, iba dvakrát postúpil do ďalšej fázy. V oboch prípadoch cez Manchester United v rokoch 2000 a 2013. "V úvodnom dueli mali hráči Manchestru City väčšie percento držania lopty, no v obrane sme to kontrolovali a keď sme zvýšili útočnú aktivitu, súperovi sme spôsobili problémy," uviedol tréner Realu Carlo Ancelotti.

V zápase španielskej La Ligy proti Getafe (1:0) nechal odpočívať viaceré opory na čele s Karimom Benzemom. Luka Modrič, Vinicius Junior a Toni Kroos sa dostali na ihrisko až v priebehu druhého polčasu. "O ligovom titule pre Barcelonu bolo už prakticky rozhodnuté a nechcel som riskovať, aby sa niektorý z našich kľúčových hráčov zranil," vysvetlil taliansky kouč.

odvetný semifinálový zápas Ligy majstrov, STREDA 17. mája, 21.00:

Manchester City - Real Madrid /rozhoduje: Szymon Marciniak (Poľ.)/