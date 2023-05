Manchester - Po famóznom víťazstve Cityzens nad Realom Madrid si šťastný kouč Pep Guardiola nemohol odpustiť provokačnú fotku na úkor kráľovského Realu.

Guardiola musel fotku odstrániť!

Španielsky lodivod Guardiola ako bývalý tréner Barcelony určite oslavoval ešte o niečo viac ako by oslavoval proti inému tímu. Rivalita medzi ním ako trénerom Blaugranas a Josém Mourinhom ako koučom Realu priniesla zlaté časy pre španielsky futbal. Po fantastickom víťazstve zverejnil Guardiola fotku, kde spoločne so svojim bratom Perem, šéfom klubu Khaldoonom Al Mubarakom a bývalým prezidentom Argentíny Mauriciom Macrim. Každý z nich na fotke pózoval s číslom 4, ktoré raz počas víťazstva Barcelony nad Realom ukázala klubová legenda Gerard Pique.

Táto fotka výrazným spôsobom rozhnevala fanúšikov Realu Madrid. Guardiola tak musel provokačnú fotku odstrániť, no na sociálnych sieťach ostane už navždy. Fanúšikovia Realu okamžite zareagovali a jeden z fanúšikov sa vyjadril: "Dúfam, že prehrajú finále a on si to prsty potom môže strčiť kam len chce."