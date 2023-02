Bratislava - Belgický futbalista Romelu Lukaku v úvodnom osemfinálovom dueli Ligy majstrov splnil úlohu žolíka a rozhodol o triumfe Interu Miláno nad oslabeným Portom 1:0.

Taliansky tím ukončil 22 zápasovú sériu portugalského šampióna bez prehry. Za Inter hral do 81. minúty slovenský reprezentant Milan Škriniar.

Porto ťahalo obdivuhodnú šnúru od októbra uplynulého roka, no zlomil ju práve Lukaku, ktorý skóroval len druhýkrát taktiež od októbra. Zraneniami sužovaný útočník zlomil streleckú smolu počas uplynulého víkendu pri triumfe nad Udinese (3:1) a teraz potvrdil, že sa vracia do starej formy. "Máme z tohto víťazstva veľkú radosť. Chceli sme dať aj druhý gól, no teší nás aj takýto výsledok. Prešiel som si ťažkými mesiacmi so zranením, ale som šťastný, že som opäť k dispozícii a prispel som k výhre," povedal Lukaku, ktorý dal len štvrtý gól od letného návratu do Interu z Chelsea.

Inter sa mohol ujať vedenia v 18. minúte, keď po rohovom kope vyslal prekvapivú strelu na bližšiu žrď Hakan Calhanoglu, ale Diogo Costa jeho pokus vyrazil. V 37. minúte predviedli hostia peknú kombináciu a po pätičke Mehdiho Taremiho namieril Marko Grujič priamo do brankára Andreho Onanu. V tretej minúte nadstavenia prvého polčasu ukázal výborné reflexy Costa, ktorý hádzanárskym zákrokom zneškodnil hlavičku Alessandra Bastoniho. "V prvom polčase sme si museli rýchlejšie prihrávať loptu. Museli sme zrýchliť prechod, pretože súper nás agresívne napádal," citovala uefa.com hlavného trénera Interu Simoneho Inzaghiho.

"Nerazzurri" podržal v 57. minúte brankár Onana, ktorý najskôr zlikvidoval strelu Zaiduho a ležiac na bránkovej čiare si poradil aj s dorážkou Taremiho. Pri strele nigérijského obrancu dobre zapracoval slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý jeden z pokusov zblokoval. V záverečnej štvrťhodine videl druhú žltú kartu Otavio a Porto dohralo v desiatich. Kormidelník Milánčanov stiahol v 81. minúte Škriniara, namiesto ktorého prišiel Denzel Dumfries.

Ofenzívnejšie nastavenie sa Interu vyplatilo v 86. minúte, keď sa po presnom centri Nicola Barellu zavesil do vzduchu striedajúci Lukaku. Hlavičkový pokus belgického zakončovateľa sa od žrde odrazil priamo na jeho nohu a druhým gólom v druhom štarte tohtosezónnej edície LM rozhodol o triumfe Interu. "Som šťastný z víťazstva a chceme takto pokračovať. Ukázali sme našu kvalitu," uviedol dvadsaťdeväťročný útočník.

Porto odohralo na pôde Interu vyrovnaný zápas. "Keď do toho dáte všetko, potom je bolestivé takto prehrať. Ukázali sme svoju osobnosť a to isté urobíme aj v druhom zápase," povedal Diogo Costa. "Myslím si, že druhá žltá pre Otavia bola správna, no boli aj hráči Interu, ktorí si zaslúžili karty. Lautaro Martinez mal dostať žltú a nehral by tak v odvete," posťažoval sa tréner Porta Sergio Conceicao.