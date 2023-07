LUXEMBURG - Futbalisti Slovan Bratislava zabojujú o postup do 2. predkola Ligy majstrov v odvete na pôde luxemburského majstra FC Swift Hesperange. Posvietili sme si na to, kde sa „belasí“ v luxemburskej metropole ubytovali. Na prekvapenie, žiadne prepychové bývanie načakajte.

Hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. na predzápasovej tlačovej konferenciu uviedol, že šance oboch tímov na postup sú po úvodnom zápase a remíze 1:1 vyrovnané. Zároveň však 58-ročný kouč cíti zodpovednosť voči klubu a myslí si, že Slovan by sa mal "uživiť" prostredníctvom financií získaných v pohárovej Európe. Tréner Weiss musí pred odvetou riešiť absenciu Juraja Kucku, ktorý videl v domácom stretnutí červenú kartu a čaká na verdikt od disciplinárnej komisie UEFA.



Na jeho post naskočil v prvom zápase grécky stredopoliar Kyriakos Savvidis. K mužstvu sa pripojila aj letná akvizícia Cesar Blackman, ktorý si však priniesol zranenie z Gold Cupu, na ktorom reprezentoval Panamu. Lodivod „belasých“ je napriek všetkému verím že jeho zverenci odvetu zvládnu a postúpia do druhého predkola. Na to, aby podali kvalitný výkon musia mať aj dostatočný komfort. Posvietili sme preto na to, kde sú ubytovaní. Podarilo sa nám zistiť, kde „belasí“ zložia hlavu. Na naše prekvapenie nejde o žiadny prehnaný luxus. Vieme, koľko stojí jedna izba na noc. Viac sa dozviete v galérii.