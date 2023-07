Bratislava - Nervózne momenty v zápase 1. predkola Ligy majstrov medzi domácim Slovanom Bratislava a luxemburským Hesperange. Stredopoliar Juraj Kucka stratil nervy a pohryzol protihráča!

Slovenský majster z Bratislavy vstupoval do zápasu v pozícii jasného favorita. Na Tehelnom poli to mala byť jednoduchá záležitosť, no kuriózny moment poriadne skomplikoval Slovanu cestu za výhrou. Hostia sa prekvapivo dostali do vedenia už 22. minúte, keď sa z penalty presadil Dominik Stolz.



Domáci dokázali okamžite odpovedať a iba o 3 minúty neskôr vyrovnal Vladimír Weiss. Slovan si po inkasovanom góle pomaly ale isto dostával do zápasu, lenže v 44. minúte nastala naozaj nečakaná situácia. Po roztržke medzi hráčmi na samotnom konci prvého polčasu, skúsený Kucka neovládol vlastné nervy a pohryzol protihráča Blanksona Anoffa. Za tento exces Kucka okamžite videl červenú kartu a musel sa porúčať pod sprchy. Inkriminovaný moment nájdete TU